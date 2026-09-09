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Қоғам

Қазақстанда қай мамандық бойынша жұмысқа орналасу оңай және қай салада айына 2 млн теңге төлейді

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 09:34 Фото: gov.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2026 жылғы 9 қыркүйекте еңбек нарығындағы жағдай туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, Enbek.kz Электрондық еңбек биржасында жұмыс берушілердің белсенділігі жоғары. Қазір платформада 105 907 өзекті бос жұмыс орны жарияланған.

Тамыз айында ең көп бос жұмыс орны білім беру саласында ұсынылды – 61 мың вакансия. Бұл жаңа оқу жылы қарсаңында мамандарға деген сұраныстың артуымен байланысты.

Сондай-ақ өзге де қызмет түрлерін көрсету, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету, өңдеу өнеркәсібі, ауыл, орман және балық шаруашылығы, құрылыс салаларында бос жұмыс орындарының саны көп болды.

Өңірлер арасында ең көп вакансия Астана мен Алматы қалаларында жарияланған. Әр қалада шамамен 10 мыңнан бос жұмыс орны бар.

Тамыз айындағы вакансиялар біліктілік деңгейі бойынша былай бөлінді:

  • 46,6%-ы жоғары білікті мамандарға;
  • 33,1%-ы орта білікті мамандарға;
  • 20,3%-ы біліктілігі төмен жұмысшыларға арналған.

Тамыз айында Enbek.kz сайтында айына 1 млн теңгеден астам жалақы ұсынылған бос жұмыс орындары да жарияланды. Олардың қатарында:

  • тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі ауысым бастығы – шамамен 2,06 млн теңге;
  • киберқауіпсіздік маманы – шамамен 2 млн теңге;
  • кеніш директоры – шамамен 1,63 млн теңге.

Ал жұмыс іздеушілер арасында ең жоғары жалақыны әкімшілік бөлімдердің басшылары сұраған – шамамен 2,02 млн теңге. Жаңа өнімдерді әзірлеу жөніндегі жоба жетекшілерінің жалақыға қатысты талабы – шамамен 1,84 млн теңге, ал сату жөніндегі шеберлердікі 1,75 млн теңге болды.

Enbek.kz Электрондық еңбек биржасы – жұмыс берушілер мен жұмыс іздеушілердің өзара байланысына арналған цифрлық платформа. Мұнда азаматтар жұмыс іздеп, өзекті вакансиялармен таныса алады, ал жұмыс берушілер бос жұмыс орындарын жариялап, қажетті мамандарды іріктейді.

Бұған дейін, 2 қыркүйекте Ұлттық статистика бюросы Қазақстандағы орташа айлық жалақының мөлшері мен ең жоғары еңбекақы төленетін салалар туралы мәлімет берген еді.

Сондай-ақ 2026 жылғы 8 қыркүйекте Премьер-министр Олжас Бектенов Қазақстанда жұмыс істегісі келетін азаматтарға бос жұмыс орындары жеткілікті екенін айтып, халыққа еңбек нарығындағы жағдайды түсіндіруге шақырды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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