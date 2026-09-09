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Қоғам

Павлодар облысында қос азаматтықтың 27 фактісі анықталды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 09:42 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысы полиция департаментінің көші-қон қызметі бөлімшелері облыстың мемлекеттік органдарымен бірлесіп, қос азаматтық фактілерін анықтау бағытында тұрақты түрде жұмыс жүргізіп келеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, елде қос азаматтыққа жол берілмейді. Яғни Қазақстан Республикасының азаматы бір мезгілде басқа мемлекеттің азаматы бола алмайды. Егер Қазақстан азаматы өзге мемлекеттің азаматтығын қабылдаса, Қазақстан Республикасының азаматтығы заңнамада белгіленген тәртіппен тоқтатылады.

"Жыл басынан бері Павлодар облысында 398 азаматтың Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқаны тіркелді. Көші-қон заңнамасын әртүрлі бұзғаны үшін 40 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың жетеуі Қазақстан Республикасының аумағынан шығарылды", — деді Павлодар облысы ПД көші-қон қызметі басқармасының бастығы Александр Кузьменко.

Мәселен, 26 жастағы әйел 2015 жылдан бері көрші елдің азаматы бола тұра, бұл туралы полиция органдарына хабарламаған. Ал 29 жастағы тағы бір әйел көрші елдің азаматтығын алғанына қарамастан, мемлекеттік шекараны Қазақстан Республикасының паспортымен кесіп өткен.

Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңнаманы бұзғаны үшін аталған азаматшалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл бап бойынша 100 АЕК мөлшерінде айыппұл салу немесе Қазақстан Республикасының аумағынан шығарып жіберу түріндегі жауапкершілік көзделген.

"Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқан адамдардың Қазақстан Республикасы азаматының құжаттарын пайдаланғаны үшін 200 АЕК мөлшерінде айыппұл қарастырылған", — деп түсіндірді облыстық көші-қон қызметінің басшысы.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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