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Қоғам

Алматы әкімдігі Абай даңғылындағы төсемтастың ауыстырылуына қатысты тұрғындардың наразылығына жауап берді

Алматы, осень с Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 10:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы тұрғындары әлеуметтік желілерде әлі де пайдалануға жарамды деп есептейтін төсемтастың жаңасына ауыстырылып жатқанына наразылық білдірді. Қаланың Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы бейнежазбалардың біріне пікір білдіріп, жүргізіліп жатқан жұмыстардың себебін түсіндірді.

Мамандардың мәліметінше, қазір Абай даңғылының Достық даңғылынан Розыбакиев көшесіне дейінгі бөлігін "қасбеттен қасбетке дейін" қағидаты бойынша кешенді абаттандыру жобасы жүзеге асырылып жатыр.

Жоба қолданыстағы тротуар төсемтасын неғұрлым берік гранит жабынға ауыстыруды ғана емес, қала кеңістігін кешенді жаңартуды да көздейді.

"Жоба аясында аумақты көгалдандыру, ірі ағаштар, бұталар мен гүл композицияларын отырғызу, автоматты суару жүйесін орнату, сыртқы жарықтандыру мен шағын сәулет нысандарын жаңарту, сондай-ақ жаяу жүргіншілер инфрақұрылымы мен абаттандыру элементтерін заманауи стандарттарға сәйкестендіру жұмыстары қарастырылған", – деп мәлімдеді Алматы қаласының Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы.

Басқарма өкілдері бөлшектелген, әрі қарай пайдалануға жарамды төсемтастардың қоқысқа тасталмайтынын атап өтті.

Олар екінші деңгейлі көшелер мен аула маңындағы аумақтарды абаттандыру кезінде қайта пайдалану үшін аудан әкімдіктеріне беріледі.

Осылайша, Абай даңғылындағы жұмыстар бірыңғай, жайлы әрі функционалды қоғамдық кеңістік қалыптастыруға бағытталған "қасбеттен қасбетке дейін" кешенді абаттандыру жобасының бір бөлігі саналады.

Сонымен қатар әкімдіктің баспасөз қызметі қосымша түсініктеме берді:

"Абай даңғылын қайта жаңарту кезінде пайдалануға жарамды төсемтастар қоқысқа тасталмайды. Олар Алматының басқа аумақтарын абаттандыру үшін қайта қолданылады. Қазір төсемтастар Ясауи – Төле би, Момышұлы – Төле би, Абай – Гагарин, Әл-Фараби – Назарбаев көшелерінің қиылысындағы учаскелерге және басқа да жерлерге төселді".

Жуырда Алматы тротуарларына төселген жаңа тақтатас қыс қарсаңында тұрғындарды алаңдатқан еді. 2026 жылғы 28 тамызда басқарма қала тұрғындарының қауіптенуіне байланысты түсініктеме берді.

"Жоба аясында қолданылатын жабын жобалық шешімдерде қарастырылған және қаланың климаттық жағдайларын ескере отырып, жаяу жүргіншілер аумақтарында пайдалануға арналған", – деп қорытындылады әкімдік.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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