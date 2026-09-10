Қазақстанда 2026 жылдың ең көп неке қиылған айы аталды
2026 жылғы қаңтар-тамыз аралығында елімізде 74 648 неке ресми түрде тіркелген.
Мамандардың мәліметінше, әсіресе жаз мезгілінде шаңырақ көтергендер көп болған. Үш айдың ішінде 38 мыңнан астам жұп некесін ресми түрде қиған.
"Ең көп неке маусым айында тіркелді. Бұл айда 15 мыңнан астам жұп шаңырақ көтерді. Тамызда 11 761, ал шілдеде 11 674 жұп отбасын құрды", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы.
Өңірлер арасында ең көп неке Алматы қаласында тіркелген – 12 344. Одан кейін Астана қаласы – 9 074 және Түркістан облысы – 5 611 неке.
Қазақстанда Отбасы күні 2013 жылы ҚР Тұңғыш Президентінің Жарлығымен бекітілген.
2026 жылғы 7-13 қыркүйек аралығында елімізде Отбасы апталығы өтіп жатыр. Оның әр күні ұрпақтар сабақтастығы, саналы түрде отбасын құру, балалардың денсаулығы мен қауіпсіздігі, отбасы әл-ауқаты, сондай-ақ ата-аналар мен балалардың бірлескен демалысы секілді жеке тақырыптарға арналған.
Бір күн бұрын, 2026 жылғы 9 қыркүйекте, белгілі жүзгіш, Қазақстан тарихындағы жүзуден тұңғыш Олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин жұбайын үйлену тойының мерейтойымен құттықтап, жүрекжарды жазба жариялаған еді.