#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
450.79
524.13
5.31
Қоғам

Алматыда 1 қыркүйектен бастап көкөністер белгіленген бағамен сатылады

Зеленый базар, рынок, продукты питания, овощи, овощной отдел, цены на овощи, стоимость овощей, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 16:45 Фото: Zakon.kz
Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының, оның ішінде көкөніс өнімдерінің бағасын тұрақтандыруға бағытталған кешенді шаралар жүзеге асырылып жатыр.

Осы мақсатта "Алматы" ӘКК" АҚ мен Magnum Cash&Carry сауда желісі арасында жасалған тұрақтандыру туралы келісім аясында 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап қалада көкөністер белгіленген бағамен сатылып жатыр.

Бұл механизм 2027 жылы 30 сәуірге дейін қолданылады. Осы кезеңде Magnum Cash&Carry желісі арқылы 9 920 тонна көкөніс өнімін сату жоспарланған. Оның ішінде 4 960 тонна картоп, 1 760 тонна сәбіз, 2 000 тонна пияз және 1 200 тонна қырыққабат бар.

Қазіргі таңда көкөністердің бір килограмына белгіленген шекті баға мынадай: картоп – 214 теңге, сәбіз – 208 теңге, пияз – 139 теңге, қырыққабат – 118 теңге. Шекті бағалар екі апта сайын қайта қаралады.

Көкөніс өнімдерін Алматы қаласындағы Magnum желісінің дүкендерінен сатып алуға болады.

Көкөністерді тұрақтандырылған бағамен сату қала тұрғындары үшін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің қолжетімділігін қамтамасыз етуге және маусымаралық кезеңде бағаның өсуін тежеуге бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Сахар, цены на сахар, сахарный завод
09:06, 08 сәуір 2026
Алматыда қанттың бір келісі 445,5 теңгеге дейінгі бағамен сатылып жатыр
Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасына мониторинг жүргізілуде
21:07, 17 сәуір 2026
Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасына мониторинг жүргізілуде
Кеңес, Ауылшаруашылығы министрлігі, тұрақтандыру қоры, көкөніс
19:58, 17 ақпан 2025
Қазақстанның бірнеше өңірінде тұрақтандыру қорындағы көкөністер толықтай игерілмеген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина после победного матча
19:40, Бүгін
"Барыс" поздравил Елену Рыбакину со статусом первой ракетки мира
Марин Томасов в составе &quot;Астаны&quot;
19:11, Бүгін
Стало известно, каким составом "Астана" сыграет матч КПЛ с "Ордабасы"
ФК &quot;Туран&quot; после победного матча
18:54, Бүгін
"Туран" обыграл "Актобе М" в матче Первой лиги
Максим Самородов в составе &quot;Ахмата&quot;
18:19, Бүгін
Самородов может перейти в "Спартак" в последние часы трансферного окна
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: