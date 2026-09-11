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Қоғам

Алматыда метро мен қала жолдарының құрылыс қарқыны артады

Строительство метро, новая станция метро, новые станции метро, продление метрополитена, продление метро, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 12:50 Фото: Zakon.kz
Алматыда метро желісін кеңейту, жол салу және қоғамдық көлік инфрақұрылымын дамыту жұмыстары жалғасады. Бұл мақсаттарға қала бюджетін нақтылау барысында қосымша қаражат қарастырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылдың 11 қыркүйегінде мәслихат отырысында Алматы қаласы Экономика және қаржы басқармасының басшысы Бауыржан Құдайбергенов мәлімдеді.

2026 жылдың соңына дейін "Қалқаман" метро бекетін пайдалануға беру жоспарланып отыр. Сонымен қатар биыл "Қалқаман" бекетінен "Барлық" бекетіне дейінгі метро желісінің құрылысы басталды.

Метрополитенді одан әрі дамыту аясында "Жібек жолы" бекетінен әуежайға дейін созылатын екінші метро желісінің жобалау-сметалық құжаттамасы әзірленеді.

Жол инфрақұрылымы бойынша Рысқұлов даңғылын қала шекарасына дейін ұзарту, Мұқанов көшесін Гоголь көшесінен Райымбек даңғылына дейін және Райымбек даңғылын Шығыс айналма автомобиль жолына дейін ұзарту жұмыстары жалғасады.

Жыл соңына дейін Ақжар және Теректі шағынаудандарындағы жол құрылысын аяқтау жоспарланған. Сондай-ақ "Батыс қақпа" полиорталығының аумағында жолдар мен инженерлік коммуникациялар салу жұмыстары жалғасады.

Бұдан бөлек, қоғамдық көлікті, оның ішінде автобус тасымалы мен метрополитен қызметін субсидиялауға қосымша қаражат бөлінеді.

Бауыржан Құдайбергеновтің айтуынша, қала бюджетін нақтылау, ең алдымен, Алматының өзекті мәселелерін шешуге және басталған жобаларды аяқтауға бағытталған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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