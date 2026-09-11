МӘМС жарналарының аударылуы туралы ақпарат беру қағидалары жаңартылды
Атап айтқанда, қағидалар жаңа редакцияда жазылды.
Медициналық қызметтерді тұтынушы ретінде қатысуы және МӘМС жүйесінде аударылған аударымдар мен жарналардың сомалары туралы ақпарат алу үшін жеке тұлға "цифрлық үкімет" веб-порталы арқылы Қорға электрондық сұрау жібереді.
Сұрау қызмет алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылуға тиіс. Сондай-ақ ұялы байланыс операторы ұсынған қызмет алушының абоненттік нөмірі порталдағы есептік жазбаға тіркеліп, қосылған жағдайда сұрауды бір реттік құпиясөз арқылы растауға болады.
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі – 15 минуттан аспайды.
Қызмет көрсетуші сұрау "Saqtandyrý" цифрлық жүйесіне келіп түскен сәттен бастап оны 15 минут ішінде өңдейді. Өңдеу қорытындысы бойынша медициналық қызметтерді тұтынушы ретінде қатысу және МӘМС жүйесінде аударылған аударымдар мен жарналардың сомалары туралы ақпарат қалыптастырылады.
Дайын ақпарат электрондық құжат түрінде порталдағы қызмет алушының "Жеке кабинетіне" жіберіледі.
Қызмет көрсетуші мемлекеттік қызмет көрсету кезеңі туралы деректердің мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингінің цифрлық жүйесіне енгізілуін қамтамасыз етеді.
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша қызмет көрсетушінің немесе оның қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне қатысты шағым қызмет көрсетуші басшысының атына беріледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шағымды сотқа дейінгі тәртіппен жоғары тұрған әкімшілік орган немесе мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган қарайды.
Бұйрық 2026 жылғы 21 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.