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Құқық

Камералдық бақылау жүргізу қағидалары өзгерді

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 16:44 Фото: pexels
Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 2 қыркүйектегі бұйрығымен Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламаны өзіне табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде орындауға тиіс. Бұл талап хабарлама веб-портал немесе цифрлық жүйелер арқылы алынған жағдайда да қолданылады.

Егер мемлекеттік аудит объектісі камералдық бақылау нәтижесінде анықталған заң бұзушылықтарды хабарлама табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде өз бетінше жойса, лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау веб-порталда сатып алу туралы мәліметтер орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Сонымен қатар қағидалар мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға жасалатын қосымша келісімдерді камералдық бақылауға қатысты жаңа тармақпен толықтырылды.

Мұндай бақылау қосымша келісімнің жобасы өнім берушіге немесе мердігерге қол қоюға жіберілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Бұйрық 2026 жылғы 19 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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