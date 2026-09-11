Күз бен жаздың тартысы: үш мегаполиске арналған ауа райы болжамы
Астана
12 қыркүйек: көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Таңертең және күндіз жел екпіні секундына 15–20 метрге жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +14...+16°С, күндіз +20...+22°С болады.
13 қыркүйек: көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жел екпіні кей уақытта секундына 23 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +19...+21°С болады.
14 қыркүйек: көшпелі бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +10...+12°С, күндіз +16...+18°С болады.
Алматы
12 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні секундына 15–18 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +30...+32°С болады.
13–14 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел әлсіз болады. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +29...+31°С болады.
Шымкент
12 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 8–13 метр болады. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +28...+30°С болады.
13 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +29...+31°С болады.
14 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +30...+32°С болады.
Қазақстанға қалыптан тыс Эль-Ниньо құбылысы қауіп төндіре ме, бұл туралы мына сілтемеден білуге болады.