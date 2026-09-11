#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
450.79
524.13
5.31
Қоғам

Қазақстанда кәсіпкерлерге арналған бірыңғай жеке кабинет іске қосылды

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 16:27 Фото: freepik
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі мен Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі міндетін атқарушының 2026 жылғы 24 тамыздағы бірлескен бұйрығымен "Кәсіпкердің бірыңғай жеке кабинеті" пилоттық жобасы іске қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

""е-Минфин" кіші жүйесінің "Кәсіпкердің бірыңғай жеке кабинеті" пилоттық жобасы іске қосылсын", – делінген құжатта.

Сонымен қатар пилоттық жобаны енгізу алгоритмі бекітілді. Ол пайдаланушылардың "е-Минфин" кіші жүйесіндегі "Кәсіпкердің бірыңғай жеке кабинеті" арқылы мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтінім беру тәртібін айқындайды.

Жүйе Бизнесті қолдаудың бірыңғай порталымен және "цифрлық үкімет" веб-порталымен интеграцияланады.

Алгоритмді іске асыру нәтижесінде кәсіпкерлер eGov Business арқылы "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтінім бере алады. Бұл ретте операторлардың сыртқы ақпараттық ресурстарына өтудің қажеті болмайды.

Бірыңғай жеке кабинетте кәсіпкер:

  • қажетті мемлекеттік қолдау шарасын таба алады;
  • қолдау талаптарымен танысады;
  • қажетті құжаттар тізімін көреді;
  • электронды өтінім береді.

Жүйе мәліметтер мен құжаттардың бір бөлігін автоматты түрде қалыптастырады.

Өтінім жіберілер алдында бірыңғай жеке кабинет алдын ала тексеру және скоринг жүргізеді.

Электронды цифрлық қолтаңбамен расталғаннан кейін өтінім операторға жіберіледі. Кәсіпкер жеке кабинет арқылы өтінімнің мәртебесін, қаралу тарихын және қабылданған түпкілікті шешімді бақылай алады.

Пилоттық жоба 2027 жылғы тамызға дейін жалғасады.

Бірлескен бұйрық 2026 жылғы 24 тамыздан бастап қолданысқа енгізілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды есепке алу тәртібі өзгерді
16:53, Бүгін
Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды есепке алу тәртібі өзгерді
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
16:15, 29 маусым 2026
Қазақстанда мемлекеттік қызметтерді ЖИ-агенттері арқылы көрсету бойынша пилоттық жоба іске қосылады
Школьная столовая, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание
16:35, 12 ақпан 2026
Қазақстанда оқушыларды тегін тамақтандыру бойынша пилоттық жоба іске қосылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Пётр Ян
17:05, Бүгін
"Мне придётся доломать твой нос": Ян посоветовал Двалишвили оформить страховку
Важная информация для любителей конькобежного спорта
16:43, Бүгін
Национальная сборная Казахстана по конькобежному спорту узнала календарь на новый сезон
Елена Рыбакина рассказала о настрое перед финалом против Арины Соболенко на US Open-2026
16:33, Бүгін
Елена Рыбакина рассказала о настрое перед финалом против Арины Соболенко на US Open-2026
Раджабали Шайдуллаев
16:15, Бүгін
Кыргызский чемпион RIZIN Шайдуллаев подписал контракт с промоушеном Джейка Пола
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: