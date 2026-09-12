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Қоғам

"Қазгидромет" Алматы тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2026 09:08 Фото: pexels
Синоптиктер 2026 жылғы 12 қыркүйекте Қазақстанның үш қаласында ауа ластануының жоғарылау қаупі барын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

12 қыркүйекте Алматыда, сондай-ақ түнде Ақтөбе мен Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады. Бұл туралы "Қазгидромет" таратқан мәліметте айтылған.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесуі. Мұндай жағдайлар зиянды және ластаушы заттардың атмосфераның жерге жақын қабатында жиналуына ықпал етеді.

ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада болу уақытын қысқарту ұсынылады. Әсіресе, автожолдар мен басқа да ластау көздеріне жақын жерде ұзақ жүрмеген жөн.

Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар ашық ауаға шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруі керек.

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Айдос Қали
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