Қазақстанда 13 қыркүйекте нөсер жаңбыр, бұршақ жауып, дауылды жел соғады
Жексенбіде "Қазгидрометтің" болжамына сәйкес, Қазақстанның басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Солтүстік және солтүстік-батыс өңірлерде қатты жаңбыр, бұршақ жауып, дауылды жел соғуы мүмкін.
Батыс өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы қалыптасады. Республика бойынша жел күшейеді, түнде және таңертең кей жерлерде тұман түседі.
Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында, Абай және Жетісу облыстарында, Қостанай облысының шығысы мен оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысы мен солтүстік-батысында, Ақмола облысының оңтүстігі, солтүстігі, шығысы мен орталығында, Алматы облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстігі мен орталығында өрт қаупі жоғары болады.
Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Ақтөбе облыстарында, Ұлытау облысында, Қарағанды облысының батысында, Абай облысының оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігі, оңтүстігі мен шығысында, Алматы облысының батысы, шығысы мен орталығында, Атырау облысының оңтүстігі мен шығысында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында өрт қаупі төтенше деңгейге жетеді.