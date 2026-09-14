Қазақстанда қандас мәртебесін немесе тұрақты тұруға рұқсат алу үшін нені білу керек
Ведомство мәліметінше, қандас мәртебесін немесе Қазақстанда тұрақты тұруға рұқсат алуды жоспарлаған адамдардың көші-қон әлеуетін бағалау кезеңдерінің бірі – ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша мемлекеттік тілді білу деңгейін анықтайтын онлайн тестілеу.
Министрлік ҚАЗТЕСТ қазақ тілін терең меңгеру деңгейін тексеретін күрделі емтихан емес екенін атап өтті.
Тестілеу түсінікті әрі қолжетімді форматта өтеді. Тапсырмалар негізінен күнделікті қарым-қатынас жасауға және Қазақстанға жайлы бейімделуге қажетті мемлекеттік тілді іс жүзінде түсіну қабілетін тексеруге бағытталған.
Сұрақтар адамның күнделікті өмірде кездесуі мүмкін жағдайларға негізделген. Қатысушының қазақша сөйлеуді тыңдап түсінуіне және мемлекеттік тілдегі жазбаша ақпаратты қабылдауына баса назар аударылады. Тапсырмалардың мазмұны тестілеуді орынсыз күрделендіруді көздемейді.
"Қатысушы тыңдалым және оқылым бағыттары бойынша барлығы 60 тапсырма орындауы керек. Тестілеу 1 сағат 10 минутқа созылады. Оны онлайн форматта тапсыруға болады", – деп хабарлады ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.
Сонымен қатар тестілеу форматымен алдын ала танысып, дайындалғысы келетіндер үшін бейімдеу және интеграция орталықтарында тегін дайындық қарастырылған. Ол жерде қажетті кеңес алып, ҚАЗТЕСТ форматымен танысуға және сынақ тапсырмаларын орындауға болады.
Бір рет сәтсіз тапсыру рәсімнен қайта өту мүмкіндігінен айырмайды. Егер тестілеу нәтижесі жеткіліксіз болса, соңғы талпыныстан кейінгі 30 күнтізбелік күн ішінде оны тағы екі рет тапсыруға мүмкіндік беріледі.
Тестілеу прокторинг жүйесі арқылы жүргізіледі. Сондықтан оны бастамас бұрын камера мен микрофонның жұмысын, сондай-ақ интернет байланысының тұрақтылығын тексеру ұсынылады.
Тестілеу нәтижелері үш жұмыс күні ішінде беріледі.
ҚАЗТЕСТ тапсыру тәртібі туралы қосымша ақпаратты Testcenter.kz және migration.enbek.gov.kz ресми ресурстарынан алуға болады.
Бұған дейін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда мүгедектігі бар адамдар қандай жәрдемақылар алатынын түсіндірген еді.