Таиланд 15 қыркүйектен бастап қазақстандықтар үшін жаңа ереже енгізеді
Фото: primeminister.kz
Қазақстандықтар жиі демалатын елдердің бірі – Таиланд бірқатар мемлекеттің, соның ішінде Қазақстан азаматтарының визасыз жүру мерзімін 60 күннен 30 күнге дейін қысқартады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таиланд Министрлер кабинетінің тиісті шешімі 2026 жылғы 15 қыркүйектен бастап күшіне енеді.
Елшілік жариялаған ресми ақпаратта:
"Аталған норма күшіне енгеннен кейін Қазақстан азаматтарына ҚР Үкіметі мен Таиланд Корольдігі Үкіметі арасындағы ұлттық паспорт иелерін визалық талаптардан босату туралы келісім қолданылады", – делінген.
Енді Қазақстан азаматтары Таиландқа кірген күннен бастап 30 күнтізбелік күнге дейін визасыз жүре алады. Бұл ретте елде болудың жалпы мерзімі әрбір 180 күндік кезең ішінде 90 күнтізбелік күннен аспауға тиіс.
Елшілік қызметкерлері Таиландқа баруды жоспарлап отырған қазақстандықтарды көші-қон режиміндегі өзгерістерді ескеруге шақырды.
"Елде 30 күннен артық болу қажет болған жағдайда тиісті визаны алдын ала рәсімдеу керек", – деп хабарлады Қазақстанның Таиландтағы елшілігінің баспасөз қызметі.
Бұған дейін, 7 қыркүйекте, қазақстандықтарға Қытайға кіру ережелерінің өзгеретіні ескертілген еді.
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