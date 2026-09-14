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Қоғам

Дербес деректердің қауіпсіздігі бұзылса, кім және қашан хабарлауға тиіс

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 12:38 Фото: pixabay
Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің 2026 жылғы 7 қыркүйектегі бұйрығымен дербес деректер субъектілеріне дербес деректер қауіпсіздігінің бұзылғаны туралы хабарлау қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, мынадай ұғымдар нақтыланды:

  • дербес деректер – дербес деректердің бір немесе бірнеше сәйкестендіргішімен толықтырылған, дербес деректер субъектісі туралы мәліметтер немесе мәліметтер жиынтығы;
  • дербес деректер қауіпсіздігінің бұзылуы – берілетін, сақталатын немесе өзге тәсілмен өңделетін дербес деректердің заңсыз таралуына, өзгертілуіне, жойылуына немесе өшірілуіне, сондай-ақ олардың рұқсатсыз таратылуына не оларға рұқсатсыз қол жеткізуге әкеп соққан дербес деректерді қорғау талаптарының бұзылуы.

Сондай-ақ меншік иесі немесе оператор дербес деректер қауіпсіздігінің бұзылғанын анықтаған сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде бұл туралы уәкілетті органға хабарлауға тиіс екені нақтыланды.

Хабарламада мынадай мәліметтер көрсетіледі:

  • дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты тұлғаның байланыс деректері, егер мұндай тұлға болса;
  • заңбұзушылықты жою үшін қабылданған шаралар;
  • кейіннен дербес деректер субъектілеріне хабарлама жіберу үшін қажетті мәліметтер: тегі, аты, әкесінің аты және жеке сәйкестендіру нөмірі немесе ұялы байланыстың абоненттік нөмірі.

Бұйрық 2026 жылғы 22 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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