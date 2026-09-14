Ғылыми қызметкерлерге еңбекақы төлеу қағидалары жаңартылды
Атап айтқанда, құжаттың атауы мынадай редакцияда жазылды:
Мемлекеттік тапсырысты орындайтын немесе бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды іске асыратын ғылыми ұйымдардың, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының және ғылыми немесе ғылыми-техникалық қызметтің өзге де аккредиттелген субъектілерінің ғылыми қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қағидалары.
Қағидалардың өзі де жаңа редакцияда жазылды.
Дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің 50%-ы және одан астамы мемлекетке тиесілі ғылыми ұйымдар мемлекеттік ғылыми ұйымдарға теңестіріледі.
Сондай-ақ дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің 50%-ы және одан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар ғылыми ұйым акцияларының немесе қатысу үлестерінің кемінде 50%-ын тікелей не жанама иеленсе, мұндай ғылыми ұйымдар да мемлекеттік ғылыми ұйымдарға теңестіріледі.
Мемлекеттік бюджеттен ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған мемлекеттік тапсырысты орындайтын ұйымдардың ғылыми қызметкерлеріне ғылыми немесе ғылыми-техникалық қызметті базалық қаржыландыру кезінде төленетін еңбекақы базалық мөлшерлеме негізінде айқындалады. Бұл талап жетекші ғалымдарға қолданылмайды.
Ғылыми қызметкердің жетістіктері үшін берілетін қосымша ақы лауазымдық айлықақыға немесе мөлшерлемеге Кжет коэффициентін қолдану арқылы есептеледі. Оның мөлшері ғылыми қызметкердің лауазымдық айлықақысының немесе мөлшерлемесінің 50%-ынан аспауға тиіс.
Кжет коэффициенті ғылыми қызметкерлердің жетістіктерін бағалау жөніндегі комиссияның шешімі негізінде ұйым басшысының бұйрығымен белгіленеді. Ол жасалған шарттар мен Қазақстан заңнамасына сәйкес тиісті жылға бекітілген еңбекақы төлеу қоры шегінде қолданылады.
Ғылыми қызметкердің жетістік деңгейі 1-ден 5-ке дейін белгіленіп, оның жетістіктерін бағалау көрсеткіштері бойынша есептелген қорытынды ұпай саны негізінде айқындалады.
Қорытынды ұпай саны тиісті құжаттармен расталған әрбір көрсеткіш бойынша берілген ұпайларды қосу арқылы есептеледі.
Ғылыми қызметкерлердің жетістіктерін бағалау жөніндегі комиссия ұсынылған мәліметтердің дұрыстығын және оларды растайтын құжаттардың белгіленген талаптарға сәйкестігін тексереді. Сондай-ақ ғылыми қызметкердің жетістік деңгейін белгілеп, бағалау парағын ресімдейді және оны ұйым басшысының бекітуіне ұсынады.
Ғылыми қызметкердің жетістік деңгейі ұйым басшысының бұйрығымен жылына бір реттен жиі емес бекітіледі.
Жобаны немесе бағдарламаны іске асыру кезінде ғылыми қызметкердің жетістік деңгейі жоғарылаған жағдайда, Кжет коэффициенті ғылыми жетекшінің шешімімен тиісті жылға белгіленген еңбекақы төлеу бюджеті, яғни еңбекақы қоры шегінде ғана ұлғайтылады.
Сонымен қатар ұйымдардың негізгі жұмыс орны бойынша еңбек ететін ғылыми қызметкерлеріне тиісті дипломы немесе білім туралы құжатты тану жөніндегі куәлігі болған жағдайда ай сайынғы қосымша ақы белгіленеді.
Ғылыми қызметкерлердің еңбекақысы, оның ішінде қосымша төлемдер жұмыс берушінің жұмыс уақытын есепке алу құжаттарында көрсетілген нақты жұмыс істеген уақыты үшін төленеді.
Ғылыми қызметкерлер лауазымдарының жіктемесі:
- 1-сынып: бас ғылыми қызметкер, профессор, зертхана меңгерушісі, бөлім меңгерушісі;
- 2-сынып: жетекші ғылыми қызметкер, қауымдастырылған профессор (доцент);
- 3-сынып: аға ғылыми қызметкер;
- 4-сынып: ғылыми қызметкер, жетекші инженер;
- 5-сынып: кіші ғылыми қызметкер;
- 6-сынып: сарапшы, инженер, аға зертханашы;
- 7-сынып: зертханашы, техник, ассистент, консультант.
Бұйрық 2026 жылғы 22 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.