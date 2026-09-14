#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Қоғам

Алматының туризм саласына салынған инвестиция соңғы 8 жылдағы рекордтық деңгейге жетті

Алматының туризм саласына салынған инвестиция көлемі соңғы сегіз жылдағы ең жоғары көрсеткішке жетті. Бұл туралы Алматы қаласы Туризм басқармасының өкілдері айтты., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 14:33 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматының туризм саласына салынған инвестиция көлемі соңғы сегіз жылдағы ең жоғары көрсеткішке жетті. Бұл туралы Алматы қаласы Туризм басқармасының өкілдері айтты.

2026 жылы қаңтар-шілде айларында туризм саласындағы негізгі капиталға 137,8 млрд теңге инвестиция тартылды. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 37,3%-ға жоғары.

Әсіресе, 2019 жылы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда Алматының туризм саласына салынған инвестиция көлемі шамамен 2,8 есе артқаны байқалады.

Қаражаттың негізгі бөлігі жолаушыларды жерүсті және әуе көлігімен тасымалдауды, өнер, ойын-сауық және демалыс нысандарын, қонақ үй инфрақұрылымын дамытуға, сондай-ақ автокөлікті жалға беру және лизинг қызметтеріне бағытталды.

Инвестиция көлемінің ең жоғары өсімі автокөлікті жалға беру және лизинг, жолаушылар тасымалы, өнер, ойын-сауық және демалыс бағыттарында байқалды.

Бұл көрсеткіш Алматыда туризм индустриясының жаңа деңгейге көтеріліп келе жатқанын көрсетеді. Кәсіпкерлер қаржыны тек қонақ үйлер мен туристік нысандарға ғана емес, олармен байланысты көлік, мобильділік, қонақжайлық, ойын-сауық және демалыс инфрақұрылымына да бағыттап отыр.

Қалада туристер үшін қолайлы жағдай жасалып, олардың Алматыда ұзақтау болуына мүмкіндік беретін заманауи туристік экожүйе қалыптасып келеді. Бұл ретте көрсетілетін қызмет түрлері де кеңейіп, қала тұрғындары мен қонақтарына арналған жаңа мүмкіндіктер пайда болып отыр.

Жеті айда салынған 137,8 млрд теңге бизнестің Алматының туристік әлеуетіне деген сенімінің айқын көрсеткіші. Сонымен қатар бұл туризмнің қала экономикасын дамытудың болашағы зор бағыттарының біріне айналып келе жатқанын аңғартады.

Инвестициялық белсенділіктің сақталуы жаңа жобаларды жүзеге асыруға, заманауи туристік нысандардың көбеюіне және қалалық инфрақұрылымның сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде Алматының Қазақстан мен Орталық Азиядағы жетекші туристік орталық ретіндегі позициясын одан әрі нығайтуға ықпал етеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
2025 жылдың қаңтар-шілде айларында Алматыдағы туристік инфрақұрылымға салынған инвестиция көлемі 92,2 млрд теңгеге жетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 62%-ға артық. Бұл туралы қаланың туризм басқармасы хабарлады.
14:06, 24 қыркүйек 2025
Алматының туристік әлеуеті артып келеді: инвестиция көлемі 62% өсті
Кейінгі 3 жылда Қазақстан туризміне 4 млрд доллар инвестиция салынған
12:18, 20 қыркүйек 2023
Кейінгі 3 жылда Қазақстан туризміне 4 млрд доллар инвестиция салынған
Алматыда соңғы 10 жылда экономиканың рекордтық өсуі байқалды
09:05, 02 мамыр 2024
Алматыда соңғы 10 жылда экономиканың рекордтық өсуі байқалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов стоит на поле в дождь
16:28, Бүгін
"Ни чуточки не сожалею": Самородов – о сорвавшемся переходе из "Ахмата" в "Спартак"
Елена Рыбакина на US Open-2026
16:08, Бүгін
Динара Сафина рассказала, как болела за Елену Рыбакину в финале US Open-2026
Лучшая парница страны сыграет сразу в нескольких разрядах
15:47, Бүгін
Казахстанские теннисисты на АИ: кто сыграет в "одиночке", кто - в "паре", а кто - в миксте
Алекс Аманович из &quot;Ордабасы&quot; пропустит тур КПЛ
15:30, Бүгін
Несколько клубов КПЛ столкнулись с кадровыми потерями перед 27-м туром КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: