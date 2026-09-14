Астанада Нұрмағамбетов көшесінің бір бөлігі жөндеу жұмысына байланысты жабылады
Фото: Zakon.kz
Астанада С. Нұрмағамбетов көшесінің Ш. Қалдаяқов көшесінен Ж. Нәжімеденов көшесіне дейінгі бөлігінде орташа жөндеу жүргізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz қала әкімдігінің ресми сайтына сілтеме жасап.
Осыған байланысты 15-17 қыркүйек аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара шектеледі. Қозғалыс жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады.
"Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет", – делінген хабарламада.
Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, қолайсыздықтарды барынша азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылады.
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