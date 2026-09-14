Германияда ұшақ апатқа ұшырап, үш адам қаза тапты
Жеңіл моторлы Cessna ұшағы Гердерат елді мекенінің маңындағы ауыл шаруашылығы алқабына құлаған.
Welt газетінің жазуынша, ұшақ жерге шамамен сағат 11:20-да құлаған. Апат салдарынан әуе кемесі толық қирап, борттағы адамдардың барлығы қаза тапты.
Bei einem #Flugzeugabsturz in #Erkelenz (Kreis Heinsberg) sind am Montagvormittag (14.09.) drei Menschen ums Leben gekommen. Das Kleinflugzeug stürzte gegen 11:20 Uhr auf ein #Feld nahe dem Ortsteil Gerderath. Nach Angaben der #Polizei hat keiner der #Insassen überlebt. Feuerwehr und Polizei sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Warum die Maschine abgestürzt ist, ist noch unklar. Das Bundesamt für #Flugsicherung sei unterwegs, um die üblichen #Ermittlungen zum #Unfallhergang durchzuführen, so ein Polizeisprecher.— RTL WEST (@RTLWEST) September 14, 2026
Оқиға орнына полиция қызметкерлері мен өрт сөндірушілер барған. Әзірше апаттың себептері мен мән-жайы анықталған жоқ.
Ұшақтың құлау себептерін анықтау үшін арнайы мамандар тергеуге кірісті.