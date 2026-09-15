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Қоғам

Қазақстандықтар криптоактивтермен 21,5 млрд теңгенің мәмілесін жасады

Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 15 қыркүйекте өткен Үкімет отырысында KASE платформасында жасалған операциялар туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 11:13 Сурет: Zakon.kz
Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 15 қыркүйекте өткен Үкімет отырысында KASE платформасында жасалған операциялар туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол бұған дейін Ұлттық банк KASE-ге цифрлық қаржы активтері платформасының операторы және цифрлық активтер сауда платформасының операторы мәртебесін бергенін еске салды.

"KASE цифрлық платформасында биткоин фьючерсіне негізделген ETF бойынша жалпы сомасы 20,5 млрд теңгені құрайтын 34 мың мәміле жасалды. Үш криптоактивке арналған жаңа ETF бойынша 1 млрд теңгенің 650 мәмілесі жасалды", – деді Тимур Сүлейменов.

Оның айтуынша, қазір елімізде қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді айырбастайтын лицензиясы бар үш оператор жұмыс істейді. Алғашқы екі айда олардың айналымы шамамен 2 млрд теңгені құрады. Тағы бес компания лицензия алу рәсімінен өтіп жатыр.

Бұған дейін Астана халықаралық қаржы орталығы провайдерлері жүргізген операциялардың көлемі 10 млрд доллардан асқаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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