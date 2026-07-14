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Қаржы

Тұрақтану туралы айтуға әлі ерте: Ұлттық банк инфляция деңгейіне қатысты пікір білдірді

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Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов 14 шілдеде өткен Үкімет отырысында еліміздегі инфляция деңгейіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, жылдық инфляция тоғызыншы ай қатарынан төмендеп, маусым айында 10,3%-ды құрады.

"Бұған ақша-кредит саясатының біршама қатаң болуы, ең төменгі резервтік талаптарды арттыру арқылы ақша массасын басқару, алтын сатып алу операцияларын "айна қағидаты" бойынша жүргізу, сондай-ақ Үкіметтің инфляцияға қарсы қабылдаған шаралары мен тұтынушылық несиелеуді реттеуге бағытталған макропруденциялық шаралар негізгі әсер етті. Сонымен қатар инфляция әлі де екі таңбалы деңгейде қалып отыр. Сондықтан толық тұрақтану туралы айтуға әлі ерте. Маусым айындағы айлық инфляция 0,8% болды", – деді Сүлейменов.

Ол инфляцияны одан әрі төмендету үшін тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы тарифтерін, қызмет көрсету бағаларын және жанар-жағармай бағасын көтеру бағдарламасын бірқалыпты әрі бақылауда жүзеге асыру қажет екенін айтты.

"Бұдан бөлек, бюджетті шоғырландыру шараларын нақты іске асыру қажет. Яғни республикалық бюджет тапшылығының ұлғаюына және Ұлттық қордан бөлінетін трансферттердің көбеюіне жол бермеу керек. Сондай-ақ нарықты отандық тауарлармен нақты толықтыру арқылы квазифискалдық ынталандыруды тиімді жүргізу маңызды. Ал сыртқы тәуекелдерге геосаяси шиеленістің сақталуы және әлемдік азық-түлік бағасының өсуі жатады", – деп атап өтті Ұлттық банк басшысы.

Бұған дейін Қазақстан арқылы өтетін автокөлік транзитінің көлемі артқанын жазғанбыз.

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