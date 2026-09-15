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Қоғам

Алматыда жарық өшеді: электр энергиясы болмайтын мекенжайлар жарияланды

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 13:24 Фото: unsplash
Қазақстандағы ірі электр энергиясын жеткізуші компанияның мәліметінше, алдағы күндері Алматы қаласы мен облысындағы электр желілерінде жоспарлы және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты бірқатар мекенжайда электр энергиясы уақытша өшіріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ хабарлауынша, жарық негізінен сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін сөндіріледі.

Техникалық жұмыстар қаланың бірнеше ауданында жүргізіледі.

15 қыркүйекте Зенков, Қалдаяқов, Құрманғазы, Абылай хан, Шевченко, Желтоқсан, Абай, Жамбыл, Мәуленов, Қабанбай батыр, Сейфуллин, Әйтеке би, Гоголь, Мирзоян, Исаев және басқа да көшелердің жекелеген бөліктерінде жоспарлы жұмыстар жүргізіледі.

Сондай-ақ Розыбакиев – Лисянский – Қожабеков – Радостовец көшелерінің қиылысындағы аумақта, Науаи көшесінде және Медеу ауданындағы Байтасов, Қармысов, Луганский, Бегалин, Бөгенбай батыр көшелері мен өзге де учаскелерде жарық уақытша өшіріледі.

16 қыркүйекте күрделі жөндеу жұмыстарына байланысты Шевченко, Мұқанов, Жамбыл және Байзақов көшелерінде электр энергиясын өшіру жоспарланған. Ал Төле би, Волховская, Исаев, Қазыбек би және Нұрмақов көшелерінде мердігерлік жөндеу жұмыстары жүргізіледі.

Бұдан бөлек, Түркістан, Әйгерім-1, Шаңырақ-1, Ақжар, Қарағайлы, Томирис және басқа да шағынаудандарда жарық уақытша болмайды.

17 қыркүйекте Көкқайнар, Шаңырақ-1, Тастыбұлақ, Ақжар, Қарағайлы және Думан шағынаудандарында, сондай-ақ Сүйінбай, Уссурийская, Абай, Сәтбаев, Мыңбаев және басқа көшелерде жөндеу жұмыстары жүргізіледі.

18 қыркүйекте Әйгерім-1, Қалқаман-2, Қарағайлы, Құрамыс және Көлсай шағынаударында, сондай-ақ Достық, Абай, Сүйінбай даңғылдары мен Науаи, Уәлиханов, Қонаев, Қабанбай батыр көшелерінің жекелеген бөліктерінде электр энергиясы уақытша өшіріледі.

"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ Zakon.kz тілшісіне бұл жұмыстар электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен сапасын арттыруға, сондай-ақ ықтимал апаттардың алдын алуға бағытталған жүйелі бағдарлама аясында жүргізілетінін түсіндірді.

"Жұмыстар кезең-кезеңімен орындалады: бір күні белгілі бір мекенжайларда жүргізілсе, келесі күндері қала мен облыстың басқа учаскелерінде жалғасады. Негізгі мақсат – электр желілері жабдығының тұрақты әрі қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету", – деп хабарлады "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ.

Жоспарлы жұмыстар аясында:

  • электр желілерінің элементтері тазартылып, ішінара ауыстырылады;
  • бұтақтары электр желілеріне зақым келтіруі мүмкін ағаштар мен бұталар кесіледі;
  • жабдықтың қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіретін ақаулар жойылады.

Компания өкілдері жарықтың қанша уақытқа өшірілетіні атқарылатын жұмыстың көлемі мен күрделілігіне байланысты екенін атап өтті.

Нысандарды резервтік қуат көзіне ауыстыру мүмкін болмаған жағдайда электр энергиясы қысқа уақытқа өшірілуі ықтимал.

"Алатау Жарық Компаниясы" тұрғындардан түсіністік танытып, жөндеу жұмыстарына түсіністікпен қарауды сұрады.

Бұған дейін "Алматыжылукоммунэнерго" ЖШС бас инженерінің орынбасары Жақсылық Талдыбаев Алматыда электр энергиясы жаппай өшкен жағдайда жылу жүйесі қалай жұмыс істейтінін түсіндірген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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