Қазақстан мен Ресей шекарасында 160-қа жуық жүк көлігі жиналып қалды
Көлік кептелісіне Ресей аумағындағы "Сағаршын" өткізу бекетінде жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстары себеп болған.
Белгілі болғандай, 4 қыркүйектен бері аталған бекетте жол жабыны ауыстырылып жатыр. Осыған байланысты көлік қозғалысы бір жолақпен кезек-кезек ұйымдастырылған. Соның салдарынан өткізу бекетінің өткізу мүмкіндігі төмендеп, шекарадан өту уақыты ұзарды.
Қазақстанның мемлекеттік органдары "Жайсаң" өткізу бекетіндегі жұмысты күшейтті.
"Көлік қозғалысын жеделдету үшін транспорт ағыны реттеліп, көліктердің бір бөлігі жақын маңдағы өткізу бекеттеріне бағытталып жатыр. Сондай-ақ электрондық кезектегі орындар саны Ресей тарапының өткізу мүмкіндігіне қарай түзетілуде", – деп хабарлады ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті.
Жүк көліктерінің жүргізушілеріне де түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Ведомство өкілдері шекарадағы жағдай бақылауда екенін мәлімдеді.
"Тасымалдаушыларға сапар бағытын жоспарлау кезінде шекарадағы жағдайды ескеру ұсынылады", – делінген хабарламада.
Бұған дейін 2026 жылғы 11 қыркүйектен бастап Алматы – Бішкек тасжолының Қаскелең маңындағы учаскесінде ірі габаритті және ауыр салмақты көліктердің қозғалысы уақытша шектелетіні хабарланған еді.