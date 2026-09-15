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Қоғам

"Адамды ешқашан алмастырмайды": вице-министр жасанды интеллектінің рөлі туралы айтты

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 15:42 Фото: pixabay
Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ғиззат Байтұрсынов 2026 жылғы 15 қыркүйекте Үкіметте өткен брифингте жасанды интеллект технологияларының адамды алмастыру мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, жасанды интеллект әрдайым көмекші құрал ретінде қолданылады.

"Жасанды интеллект адамды ешқашан алмастырмайды. Ол әрдайым азаматтарымыздың көмекшісі әрі ассистенті болады", – деді Ғиззат Байтұрсынов.

Вице-министр жасанды интеллектіні қандай мақсатта пайдалануға болатынын мысалмен түсіндірді.


"Мәселен, жасанды интеллектінің көмегімен белгілі бір жұмысты жылдамдатуға немесе кейбір бизнес-процестерді автоматтандыруға болады. Ақпарат ағыны көп болған жағдайда оны сүзгі ретінде пайдалануға мүмкіндік бар. Бірақ қандай жағдай болмасын, соңғы шешімді адам қабылдайды. Біздің ұстанымымыз – осы", – деді ол.

Бұған дейін Ғиззат Байтұрсынов Алматы әкімдігі қызметкерінің жасанды интеллект технологияларының көмегімен бұрмаланған есебіне қатысты пікір білдірген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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