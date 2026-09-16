Депутат жұмыссыз жастардың жағдайына алаңдады: Олар деструктивті қауіптерге бейім
Ол Ұлттық статистика бюросының мәліметтерін келтірді. Оған сәйкес, елімізде еш жерде оқымайтын және жұмыс істемейтін 15 пен 34 жас аралығындағы жастардың (NEET санаты) үлесі 5,8%-ды құрайды.
"100 мыңнан астам жас азамат жұмыссыз ретінде тіркелген. Тағы 300 мыңнан астамы уақытша немесе жасырын жұмыссыздар санатына жатады. Бұл топ – деструктивті қауіптерге бейім ең осал орта", – деді депутат.
Жағдайды өзгерту үшін депутат жастар ресурстық орталықтарының қызметкерлерін жастар көп жиналатын орындарға – ірі базарлар мен вокзалдарға, жұмысшы кенттері мен қала маңындағы елді мекендерге жіберіп, көшпелі консультациялық пункттер ұйымдастыруды ұсынды.
Сондай-ақ ол уәкілетті министрліктерге "Smart Data Ukimet" жүйесінде автоматты алгоритм енгізуді ұсынды. Оған сәйкес, 15 пен 35 жас аралығындағы азамат оқуын тоқтатса немесе оның атына зейнетақы жарналары түспей қалса, eGov Mobile арқылы атаулы SMS-ұсыныс жіберілуі керек.
"Жергілікті бюджеттерден имидждік форумдар мен акцияларға жұмсалатын шығындарға мораторий енгізіп, үнемделген қаражатты ауылдық және аудандық деңгейдегі жастар ресурстық орталықтары инспекторларының еңбекақысын арттыруға бағыттауды ұсынамыз", – деп қорытындылады Дидарбек Ділдәбек.
Бұған дейін депутат Мейраш Шынасылова жүргізуші куәлігін алу емтихандарын өткізу тәртібін қалай жетілдіруге болатынын айтқан еді.