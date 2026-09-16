"Әдемі ме" әлде "визуалды шу ма": Есентайдағы жаңа қабырға суреті қызу талқыға түсті
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыдағы Есентай өзенінің жағалауында жаңа арт-нысан пайда болды. Әлеуметтік желі қолданушылары оның көрінісіне қатысты екіге бөлініп, пікір білдіруде. Көпшілік жұмысты сынап, түстерінің тым "шулы" әрі композициясының түсініксіз екенін жазды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ауқымды қабырға суретін жасап жатқан дизайнер жұмысқа қатысты түсініктеме берді.
"Мен осы жобаның дизайнерімін. Бұл мурал туралы көптеген жазбаны көріп жатырмын, сондықтан өз пікірімді білдіргім келеді. Ол "ала-құла" емес. Әйелдің оған шағымданған видеосында жарық әдейі көтерілген. Мен өзім түсірдім, ешқандай фильтр қолданылған жоқ, қарап көрсеңіздер болады. Оның үстіне күннің астында уақыт өте келе түсі бәрібір өңеді. Жұмыс әлі аяқталған жоқ, қазіргі таңда тек фон салынды. Алда ол толықтырылады және ол тек "балаларға арналған" болып шықпайды. Сіздерден қолдау сұраймыз, өйткені жоба күрделі, біз оны сапалы жасауға тырысып жатырмыз. Өз қалам үшін жарқын дизайндар жасаған маған ұнайды. Әсіресе қыс мезгілі жақындағанда бұл көңіл-күйді көтереді", – деп жазды Константин Threads желісінде.
Оның жазбасының астындағы пікірлер де екіге бөлінді. Кейбір қолданушылар жұмысты сынауды жалғастырды:
- "Шынымды айтсам, қатты қуанып едім, бірақ соңғы жұмыс әлсіздеу екен. REPAS-ты шақырған дұрыс еді".
- "Іздеу жүйесіне кездейсоқ сурет сұрауын енгізіп, кез келген суретті алып, үстірт жасай салған сияқты... Мұнда бәрі дұрыс емес – сақиналардың орналасуы, құрылымның өзі, мағынасыз өрнектер. Адамдардың наразылығы да содан. Өйткені идея жоқ. Бұл шығармашылық та, өнер де емес, сондықтан оны арт-нысан деп атауға келмейді. Сіздерде бәрі араласып кеткен".
- "Мен осы жерде тұрамын және күн сайын серуендеймін. Мен үйлесім мен тыныштықты сезінгім келеді, тарихты зерттегім келмейді. Осы жердің ерекше атмосферасын сезбейсіздер ме? Оны міндетті түрде муралдармен әрлеу керек пе?"
- "Мұны әдемі деп айтатын адамдарды түсінбеймін. Жолды қызыл түске бояу ойға қалай келді? Табиғи түстермен жақсы үйлесетін, көзге соншалықты қатты түспейтін нәрсе ойлап табуға болар еді. Немесе ең болмағанда стрит-арт суретшілерін шақырса болар еді. Оларда қандай да бір идея, түстер үйлесімі, мағына бар. Ал мұнда тек "каляки-маляки". Абайдан жоғары қарай мұндай ештеңе жасалмайды деп үміттенемін".
- "Мұның бәрі мүлдем орынсыз. Адамдар күнделікті күйбең тірліктен алыстап, демалу үшін серуендеуге шығады. Ол үшін су мен жасыл желектің өзі жеткілікті. Ал мына жарқын сурет демалыс емес, керісінше, бастың ішінде түсініксіз күй тудырады. Біздегі Орбита ауданындағы өзенді осылай бояп тастаса, бұл біз үшін апат болар еді".
- "Бұл – көзге түсетін визуалды шу".
- "Ешқандай мәні жоқ... Абракадабра! Қыста бәрібір жуылып кетеді".
- "Жуылып кетсе жақсы болар еді. Бірақ мұндай сапасыз "шығармашылық" әдетте ұзақ сақталады".
- "Сіздер жасап жатқан дүниеден стиль, талғам және шама сезімі байқалмайды".
Алайда жаңа жағалаудың көрінісін ұнатқан адамдар да бар:
- "Маған ұнайды. Бос бетон плиталардан әлдеқайда жақсы. Сынға мән бермеңіздер, өте әдемі".
- "Мен ол жерде серуендегенді ұнатамын және әр барған сайын қандай өзгерістер қарап жүремін. Өте әдемі, қаламыздың маңызды жерлері ерекше көрсетілген. Ал жігіттердің таңнан кешке дейін жұмыс істеп жатқанына қарасаңыз, керемет болып жатыр".
- "Бәріне мән бермеңіздер, көп адам мұны түсіне де бермейді. Бәрі керемет әрі сәнді".
- "Керемет! Бізде жаңаны ұнатпай, бұрыннан қалыптасқан дүниеге қатты жабысып қалатындар көп. Ештеңе етпейді, кейін ұнатып, үйреніп кетеді. Жобаны сәтті аяқтауды тілеймін!"
- "Жақында ғана серуендеп жүріп, осы әдемілікті көрдім. Қуанып қалдым: қандай әдемі, жарқын әрі стильді! Ал сындарға мән бермеңіздер, әдемі жұмыстарыңызды жалғастыра беріңіздер!"
- "Маған өте ұнайды. Күн суытар кезде қалада түстердің көбейгені ерекше қуантады. Бұл қабырға суреттеріне бұлтты қысқы күндерде қараған тіпті жағымды болады деп ойлаймын".
- "Маған ұнайды! Алматыға көбірек бояу керек".
- "Маған да ұнайды! Бізде оңды-солды сынай беретіндер көп".
Бұл жоба туралы Алматы әкімдігінде бұған дейін, 15 қыркүйекте, толығырақ айтылған болатын. Әкімдік мәліметінше, жобаның негізіне қала туралы әндердің жолдары алынған. Олар серуендеу барысында біртіндеп пайда болып, тұтас визуалды әңгімеге айналады.
Стрит-арт идеясы қозғалысқа негізделген. Яғни адам Есентай бойымен жүріп келе жатқанда, суреттердің мағынасы біртіндеп ашыла түседі.
Жұмысты орындау кезінде сыртқы жұмыстарға арналған кәсіби фасадтық бояулар мен арнайы граффити бояулары қолданылып жатыр.
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