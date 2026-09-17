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Қоғам

Салық органдары кедендік декларациядағы бір бағанды толтырудың ерекшеліктерін түсіндірді

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Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті тауарларға арналған декларацияны ұсыну кезінде "Жүк орындары және тауарлардың сипаттамасы" деген 31-бағанды толтырудың негізгі ерекшеліктерін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

31-баған декларацияның негізгі бөлімдерінің бірі саналады. Онда көрсетілетін толық мәліметтер өнімді нақты сәйкестендіру және Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы бойынша 10 таңбалы кодты дұрыс айқындау үшін қажет.

31-бағанды дұрыс әрі толық толтыру:

  • кедендік баждарды, салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді дұрыс есептеу мен төлеуге;
  • тарифтік емес реттеу шараларын, арнайы қорғау шараларын, тыйымдар мен шектеулерді дұрыс қолдануға;
  • зияткерлік меншік нысандарына құқықтарды қорғау саласындағы бақылауды тиімді жүргізуге;
  • кедендік тәуекелдерді азайтып, тексеру шараларының көлемін қысқартуға және тауарларды шығару мерзімін едәуір жеделдетуге ықпал етеді.

Құқықтық негіздер мен нормативтік талаптар

31-бағанды толтыру тәртібі Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 мамырдағы шешімімен реттеледі. Тауарлардың жекелеген түрлері бойынша мәліметтерді егжей-тегжейлі көрсету талаптары аталған тәртіптің №2 қосымшасында бекітілген.

Бұл талаптар тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару, кеден қоймасы, қайта өңдеу, уақытша әкелу немесе әкету, кері импорттау, кері экспорттау, еркін кеден аймағы және еркін қойма рәсімдеріне орналастыру жағдайларын қамтиды.

Тауарлардың тек жалпылама атауын көрсетуге жол берілмейді. Олардың сипаттамасы толық, нақты әрі түсінікті болуы керек.

Сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға арналған ұсынымдар

Кедендік рәсімдеу кезінде кідірістерге жол бермеу және декларациялау тәртібін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылу қаупін азайту мақсатында департамент декларацияны тапсырар алдында мәліметтерді мұқият тексеруді ұсынады.

31-бағанда көрсетілетін мәліметтер:

  • коммерциялық, көліктік, техникалық және басқа да ілеспе құжаттарға;
  • декларацияланатын жүктің нақты сипаттамалары мен физикалық жай-күйіне толық сәйкес келуге тиіс.

Бизнестің белгіленген кедендік қағидаларды сақтауы – рәсімдердің ашықтығын қамтамасыз ету мен барлық кедендік рәсімнен жедел өтудің негізгі шарты.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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