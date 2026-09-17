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Қоғам

Алматыда 10 автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, автобус, автобусы, общественный транспорт, машина, машины, автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 15:47 Фото: Zakon.kz
Алматыда Қала күніне дайындық аясында Төле би көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көлік холдингінің мәліметінше, Қала күніне арналған іс-шараларға байланысты 17 қыркүйек сағат 22:00-ден 21 қыркүйек сағат 24:00-ге дейін Төле би көшесінің Назарбаев даңғылынан Абылай хан даңғылына дейінгі бөлігі толық жабылады.

Осыған байланысты №16, №37, №48, №126, №201, №205, №206, №209, №210 және №224 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді.

№16

  • Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін.
  • Батыс бағытында: Гоголь көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

№37

  • Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
  • Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

№48

  • Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
  • Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

№126

  • Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – Қалдаяқов көшесі (солтүстік) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
  • Батыс бағытында: Қалдаяқов көшесі (оңтүстік) – Гоголь көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

№201

  • Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
  • Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

№205

  • Шығыс бағытында: Желтоқсан көшесі (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
  • Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Гоголь көшесі (батыс) – Наурызбай батыр көшесі (оңтүстік) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

№206

  • Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
  • Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

№209

  • Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
  • Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

№210

  • Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
  • Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

№224

  • Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
  • Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

Айта кетек, Алматыда Қала күніне арналған мерекелік іс-шаралар 19-20 қыркүйекте өтеді.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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