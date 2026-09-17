Алматыда 10 автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
Фото: Zakon.kz
Алматыда Қала күніне дайындық аясында Төле би көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Көлік холдингінің мәліметінше, Қала күніне арналған іс-шараларға байланысты 17 қыркүйек сағат 22:00-ден 21 қыркүйек сағат 24:00-ге дейін Төле би көшесінің Назарбаев даңғылынан Абылай хан даңғылына дейінгі бөлігі толық жабылады.
Осыған байланысты №16, №37, №48, №126, №201, №205, №206, №209, №210 және №224 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді.
№16
- Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін.
- Батыс бағытында: Гоголь көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
№37
- Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
- Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
№48
- Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
- Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
№126
- Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – Қалдаяқов көшесі (солтүстік) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
- Батыс бағытында: Қалдаяқов көшесі (оңтүстік) – Гоголь көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
№201
- Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
- Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
№205
- Шығыс бағытында: Желтоқсан көшесі (солтүстік) – Гоголь көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
- Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Гоголь көшесі (батыс) – Наурызбай батыр көшесі (оңтүстік) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
№206
- Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
- Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
№209
- Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
- Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
№210
- Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
- Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
№224
- Шығыс бағытында: Төле би көшесі (шығыс) – Абылай хан даңғылы (солтүстік) – Қабанбай батыр көшесі (шығыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (шығыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
- Батыс бағытында: Төле би көшесі (батыс) – Назарбаев даңғылы (оңтүстік) – Бөгенбай батыр көшесі (батыс) – Абылай хан даңғылы (оңтүстік) – Төле би көшесі (батыс) – әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.
Айта кетек, Алматыда Қала күніне арналған мерекелік іс-шаралар 19-20 қыркүйекте өтеді.
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