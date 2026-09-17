#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
444.88
513.26
5.28
Қоғам

+16°С-қа дейін: 2026 жылғы қазанда Қазақстанда ауа райы қандай болады

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 16:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы қазан айына арналған консультативтік ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің болжамынша, қазан айында Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауаның орташа температурасы климаттық нормадан 1-2°С жоғары болады.

Шығыс Қазақстан облысында, Павлодар облысының солтүстік-шығысында және Абай облысында ауа температурасы норма шамасында сақталады.

Республиканың басым бөлігінде бір айда түсетін жауын-шашын мөлшері норма шамасында болады деп болжанып отыр.

"Батыс Қазақстан облысының басым бөлігінде, Атырау және Маңғыстау облыстарының батысында, Ақтөбе облысының солтүстігінде және Қостанай облысының солтүстік-батысында жауын-шашын әдеттегіден көп түседі, – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Жамбыл және Жетісу облыстарының басым бөлігінде, Қызылорда облысының оңтүстік-шығысында, Ұлытау облысында, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Абай облысында, сондай-ақ Түркістан және Алматы облыстарының солтүстігінде жауын-шашын нормадан аз болады деп күтіледі.

Сонымен қатар бір айдағы ауаның орташа температурасы Қазақстан аумағының басым бөлігінде +3...+10°С, ал еліміздің оңтүстік жартысында +11...+16°С болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
18:39, 17 сәуір 2026
-3°C-қа дейін үсік, найзағай мен шаңды дауылдар: 18 сәуірде қандай ауа райы күтіп тұр
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
15:18, 21 қазан 2024
22-24 қазанда Қазақстанда ауа райы қандай болады
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
18:08, 18 маусым 2026
Қазақстанда шілдеде ауа температурасы +50 градусқа дейін көтеріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Магжан Токтыбай на поле бегает
17:07, Бүгін
"Окжетпес" интересуется нападающим сборной Казахстана Токтыбаем из "Ордабасы"
Хамза Шираз
16:48, Бүгін
"Если у Хамзы хватит яиц, это станет "Боем Года": менеджер Алимханулы о бое с Ширазом
Джо Солсбери празднует победу на корте
16:28, Бүгін
Экс-первая ракетка мира в паре Джо Солсбери объявил об окончании карьеры
Сборная Казахстана U-19 сыграет на международном турнире в Словакии
16:17, Бүгін
Сборная Казахстана U-19 сыграет на международном турнире в Словакии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: