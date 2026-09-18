Жүргізушілер қандай қызметтер үшін ақы төлейді: Алматыда айыппұл тұрақтарының жұмысы өзгереді
Алматы қаласы Жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының басшысы Ержан Диханбаевтың айтуынша, ұсынылып отырған өзгеріс Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген жағдайда ұсталып, арнайы тұраққа жеткізілген көліктерге қолданылады.
"Бұл барлық автокөлікті эвакуациялау жағдайларына қатысты емес. Ұсынылып отырған тәртіп көлік құралы әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамаға сәйкес ұсталып, арнайы тұраққа жеткізілген кезде ғана қолданылады", – деді Ержан Диханбаев.
Мұндай тәсіл Алматы қаласының Жол қозғалысын ұйымдастыру қағидаларында бекітілген. Онда эвакуация деп ӘҚБтК-ге сәйкес ұсталған көлік құралын арнайы алаңға немесе тұраққа мәжбүрлеп жеткізу түсініледі.
Жобаға сәйкес, көлік құралының санатына қарамастан эвакуациялау құны 3 АЕК мөлшерінде белгіленеді. Бұл төлемді есептеу тәртібін біріздендіріп, көлік иелері үшін түсінікті етуге мүмкіндік береді.
Бұл ретте автокөлікті уақытша сақтау үшін бөлек тариф қарастырылған. Ол көлік иесіне қосымша шығыннан толықтай құтылуға немесе оны азайтуға мүмкіндік береді.
Бұған дейін, 2026 жылы 30 шілдеде Алматы қаласының мәслихаты Жол жүрісі қағидаларында реттелмеген бөлікте әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша ұсталған көлік құралдарын жеткізу және сақтау тәртібін айқындайтын Жол қозғалысын ұйымдастыру қағидаларын бекіткен болатын.
Егер көлік иесі эвакуацияланған күні сағат 18:00-ге дейін автокөлігін алып кетсе, сақтау ақысы алынбайды. Бұл жағдайда тек эвакуациялау құны төленеді.
Егер көлік сағат 18:00-ден кейін арнайы тұрақта қалса, сақтау ақысы көлік санатына қарай есептеледі. Алғашқы тәулікке төмендетілген мөлшерлеме белгіленеді.
Мәселен, жеңіл автокөлікті сақтау құны алғашқы тәулікке 2,5 АЕК, кейінгі әр тәулікке 5 АЕК болады. Көліктің басқа санаттары үшін төлем мөлшері оның түрі мен сипаттамаларына қарай сараланады.
Бұл тәртіпті енгізуге 2025 жылы "Жол жүрісі туралы" заңға енгізілген өзгерістер негіз болды. Оған сәйкес Астана мен Алматы қалаларының мәслихаттарына коммуналдық меншіктегі арнайы алаңдар мен тұрақтарға ұсталған көліктерді жеткізу және уақытша сақтау ақысын белгілеу өкілеттігі берілді.
Ұсынылған жоба осы өкілеттікті жүзеге асырып, ұсталған көліктерді эвакуациялау және арнайы тұрақта сақтау үшін төлемнің бірыңғай тәртібін қалыптастыруға бағытталған.
Тарифтерді есептеу кезінде эвакуаторларды пайдалану және күтіп ұстау, арнайы тұрақтардың тәулік бойы жұмыс істеуі, күзет, коммуналдық қызметтер мен инфрақұрылымды қамтамасыз ету шығындары ескерілген. Қолданыстағы талаптарға сәйкес, эвакуаторлар мен қызметкерлер тәулік бойы жұмысқа дайын болуы, ал арнайы тұрақтар бейнебақылау, жарықтандыру, қоршау, бақылау-өткізу пункті және тәулік бойғы күзетпен қамтамасыз етілуге тиіс.
Жоба заңнамада белгіленген рәсімдерден өтіп, қажетті оң қорытынды алған.
Құжат қабылданған жағдайда ұсталған көліктерді эвакуациялау және сақтау құнын есептеудің бірыңғай әрі түсінікті тәртібі енгізіледі.