#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
444.58
510.29
5.27
Қоғам

Астанадағы ғимарат туралы жалған ақпарат таратқан жасөспірім Украинада қолға түсті

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 15:15 Фото: Zakon.kz
26 тамызда Сумы қаласында Қазақстан ІІМ мен Украина киберполициясының өзара іс-қимылы нәтижесінде Астанадағы сауда-ойын-сауық орталықтарының бірінде жарылғыш зат жасырылғаны туралы көрінеу жалған хабарлама жіберді деген күдікпен кәмелетке толмаған жасөспірім ұсталды.

Тінту барысында ұялы телефондар, планшет, ноутбук, жүйелік блок және банк картасы тәркіленді.

Электрондық құрылғылардан пайдаланылған аккаунт, жіберілген хабарламаның мәтіні және басқа да цифрлық дәлелдемелер анықталды. Қазіргі уақытта тәркіленген техникаларға талдау жүргізілуде.

Ықтимал сыбайластар анықталып, ұсталған адамның осыған ұқсас басқа да фактілерге қатысы бар-жоғы тексерілуде. Украинаның құзырлы органдарымен одан әрі процестік шешімдер қабылдау мәселесі бойынша өзара іс-қимыл жалғасуда.

Қазақстанның ІІМ ескертеді: нысанды жару, терроризм жасау, кепілге адам алу және қауіпсіздікке төнетін өзге де қатерлер туралы жалған хабарламалар – ойын емес. Мұндай әрекеттер үшін заң бойынша жауапкершілік қарастырылған.

Ата-аналарға балаларға интернеттегі қауіпсіз әрі жауапты мінез-құлық ережелерін түсіндіру, сондай-ақ әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі күдікті белсенділікке назар аудару ұсынылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
13:16, Бүгін
Терроризм туралы жалған хабарлама таратқан жасөспірім ұсталды
Қостанайда терроризм актісі туралы жалған ақпарат берген жасөспірім жауапқа тартылды
12:53, 21 ақпан 2026
Қостанайда терроризм актісі туралы жалған ақпарат берген жасөспірім жауапқа тартылды
Түркістан облысында оқушы терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама берген
19:18, 21 қараша 2024
Түркістан облысында оқушы терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама берген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Победители и призёры ЧК-2026
17:14, Бүгін
Определились новые чемпионы Казахстана по шорт-треку в Астане
&quot;На кольцах решил не рисковать и перестраховался&quot;: Варехин о полуфинале Азиатских игр
17:09, Бүгін
"На кольцах решил не рисковать и перестраховался": Варехин о полуфинале Азиатских игр
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу досрочно вышла в плей-офф Азиады
16:50, Бүгін
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу досрочно вышла в плей-офф Азиады
Хоккей на траве. Казахстан - Малайзия
16:34, Бүгін
Сборная Казахстана по хоккею на траве проиграла Малайзии в первой игре на Азиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: