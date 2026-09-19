Атырауда 17 тоннадан астам балық заңсыз тасымалданған
Сурет: Атырау облысы полиция департаменті
Атырау – Доссор тасжолының 601-шақырымында полиция Volvo көлігін тоқтатып, оның ішінен заңсыз тасымалданып келе жатқан 17 тонна 652 келі балық өнімін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атырау облысының полиция департаменті бұл факті бойынша балық ресурстарын заңсыз аулау дерегіне қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады.
Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды.
Полиция азаматтарды табиғи ресурстарға ұқыпты қарауға және балықты заңсыз аулау, сақтау немесе тасымалдау фактілері туралы полицияға хабарлауға шақырды.
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