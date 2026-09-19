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Қоғам

Атырауда 17 тоннадан астам балық заңсыз тасымалданған

Атырауда 17 тоннадан астам балық заңсыз тасымалданған, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 19:10 Сурет: Атырау облысы полиция департаменті
Атырау – Доссор тасжолының 601-шақырымында полиция Volvo көлігін тоқтатып, оның ішінен заңсыз тасымалданып келе жатқан 17 тонна 652 келі балық өнімін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау облысының полиция департаменті бұл факті бойынша балық ресурстарын заңсыз аулау дерегіне қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады.

Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды.

Атырауда 17 тоннадан астам балық заңсыз тасымалданған, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 19:10

Сурет: Атырау облысы полиция департаменті

Полиция азаматтарды табиғи ресурстарға ұқыпты қарауға және балықты заңсыз аулау, сақтау немесе тасымалдау фактілері туралы полицияға хабарлауға шақырды.

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Айдос Қали
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