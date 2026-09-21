#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
446.56
512.34
5.3
Қоғам

Алматыда тотықұстың қанатын қиып, көшеде ақша тапқан

Тотының қанатын қиып тастаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 15:36 Сурет: pexels
Желіде қанаты әдейі қиылып, ұша алмай қалған тотықұстың видеосы тарады. Құстың иесі оны көшеде ақша табу үшін пайдаланып жүрген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желідегі пабликтердің бірінде ер адам Алматы көшелерінің бірінде тотықұс ұстаған әйелді кездестіргенін айтып, видео жариялаған. Құс иесі өтіп бара жатқан адамдарға 5 мың теңгеге "болашақты болжап" береді. Алайда ер адамды бұдан да қатты ашуландырғаны — құстың ұша алмайтыны. Себебі оның қанаттары қиылған.

"Қалада бір әйел тотықұсымен жүріп, адамдарға "тілек тіле" деп ақша алады. Ал тотықұстың қанаттары жай ғана қиылып тасталған. Әрине, байғұс ешқайда ұша алмайды. Қалай ұшсын, қанаты жоқ. Сіздер қалай ойлайсыздар, бұл дұрыс па? Меніңше, жануарға мұндай қарым-қатынас жасау – дұрыс емес", – деді видео авторы.

Куәгер тотықұсты сатып алмақ болып, әйелге ақша ұсынғанын, алайда оның ұсыныстан бас тартып, құстың "ерекше" екенін айтқанын жеткізді.

Оның сөзінше, тірі жанның еркін ұшу мүмкіндігінен айырылған құс енді көшеде ақша табу құралы ретінде пайдаланылып жүр.

"Мұндай "болжамдарға" ақша төлемеңіздер. Адамдар неғұрлым көп ақша төлесе, жануар соғұрлым ұзақ уақыт табыс көзі ретінде пайдаланылады", — делінген жарияланымда.
  • Желі қолданушылары да құсты ақша табу үшін пайдаланған әрекетке наразылық білдірді:
  • Бұл — заң бойынша жауапкершілікке тартылатын әрекет. Жануарларға қатыгездік көрсетілген. Полиция шақырыңыздар.
  • Бұл елде жануарларды ойын-сауық мақсатында пайдаланудың барлық түріне тыйым салу керек.
  • Тотықұсқа болжам жасату, қоянмен суретке түсу, атқа міну сияқты әрекеттердің бәрінде жануарларға тиісті күтім жасалмайды.
  • Біреу осы кішкентайды өз отбасына алып кетсе екен. Өтінемін.
  • Мені саябақтардағы қояндармен суретке түсу де ашуландырады. Кішкентай себетке қамалған бейшара жануарлар әбден қиналады.

Алматы облысында бір әйел кек алу мақсатында иттерге балтамен қатыгездікпеншабуыл жасаған. Волонтерлер бірнеше жануарды құтқарып қалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Әскери техника, Павлодар облысы, іздеу
10:36, 23 ақпан 2025
Павлодар облысында көшеде қаптап кеткен жасақтар көпті таң қалдырды
Полиция, Алматы, ұстау, мейрамхана, видео, желі, төбелес, Абылайхан даңғылы
17:25, 11 маусым 2025
Алматыда мейрамхана алдындағы абыр-сабыр: полиция желідегі видеоға қатысты түсініктеме берді
Павлодарда әйел адамды көшеде пышақтап кетті
18:40, 30 шілде 2024
Павлодарда әйел адамды көшеде пышақтап кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Григорий Пономарёв
19:02, Бүгін
Названа причина смерти 31-летнего экс-чемпиона Fight Nights Григория Пономарёва
Кирилл Герасименко на Азиаде-2026
18:38, Бүгін
Расписание выступлений Казахстана на Азиаде-2026 на 22 сентября
Главная надежда Казахстана на Азиаде
18:17, Бүгін
Тяжелая атлетика на Азиаде в Японии: когда на помост выйдут казахстанские штангисты
Асель Канай
18:10, Бүгін
Казахстанская каратистка Канай прокомментировала поражение в финале Азиады-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: