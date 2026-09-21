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Қоғам

Қарағандыда ұйымға ұрлыққа түскен үш адам қолға түсті

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 17:22 Фото: Zakon.kz
Қарағандыда полиция қызметкерлері ұйымның есігін бұзып кіріп, ақша ұрлады деген күдікпен үш адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өткен айдың ортасында Қазыбек би атындағы полиция басқармасына Қарағандының 44 жастағы тұрғыны жүгініп, белгісіз адамдардың ұйымның есігін бұзып кіріп, ақша ұрлап кеткенін хабарлаған.

"Жедел тергеу іс-шаралары барысында полицейлер бейнебақылау камераларының жазбаларын зерделеген. Кадрлардан күдіктілердің бет-жүзі анық көрініп, бұл олардың жеке басын және орналасқан жерін анықтауға мүмкіндік берген", – делінген хабарламада.

Криминалдық полиция қызметкерлері арнайы мақсаттағы бөлімше қызметкерлерімен бірлесіп, күдіктілерді тұрғылықты мекенжайлары бойынша бір мезетте ұстады. Ұсталғандар – 32, 25 және 21 жастағы Қарағанды қаласының тұрғындары.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, полицейлер ұсталғандардың облыс аумағында жасалған осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр.


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Айдос Қали
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