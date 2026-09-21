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Қоғам

Бір отбасы өлім аузынан қалды: кешкі астан кейін төрт қазақстандық жансақтау бөліміне түсті

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 20:02 Фото: primeminister.kz
Маңғыстау облысында төрт адам, оның ішінде бір бала ауыр ботулизм диагнозымен жансақтау бөліміне түсті. Отбасылық дастархан кезінде үй жағдайында дайындалған балықты жегеннен кейін олардың барлығы өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 21 қыркүйекте өңірлік денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас эпидемиологы Марал Қадыр мәлімдеді, деп жазады Lada.kz.

Мұнайлы ауданының үш ересек тұрғыны облыстық көпбейінді ауруханаға жатқызылған.

Тағы бір науқас – 9 жас 10 айлық бала облыстық балалар көпбейінді ауруханасының инфекциялық бөліміне кешкі уақытта түскен.

Алдын ала мәлімет бойынша, жаппай улануға тоңазытқышта ұзақ уақыт сақталған үй жағдайында дайындалған салқын ысталған балық себеп болуы мүмкін.

Зардап шеккендердің барлығы оны 17 қыркүйек кешінде отбасылық дастархан кезінде жеген. Келесі күні алғашқы белгілері байқалғанымен, медициналық көмекке тек 19 қыркүйекте жүгінген.

"Үйде зардап шеккендерде бірнеше рет жүрек айну және құсу байқалған. Ауруханаға жатқызылғаннан кейін науқастардың жағдайы ауыр деп бағаланды. Негізгі белгілерінің қатарында әлсіздік, бас айналу, жұтынудың және көрудің бұзылуы, тамақтың жыбырлауы мен құрғауы, көздің бұлдырауы және қосарланып көруі, сондай-ақ сана-сезімнің бұзылуы болды", – деді Марал Қадыр.

Барлық науқастың жағдайы ауыр. Олар өкпені жасанды желдету аппараттарына қосылған. Қазір оларға уытсыздандыру және симптоматикалық ем жүргізіліп жатыр.

Сондай-ақ науқастарға арнайы ботулизмге қарсы сарысу енгізілді.

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Айдос Қали
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