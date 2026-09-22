"Оңай миллион болмайды": қазақстандықтарға алаяқтардың жаңа айласы туралы ескертілді
Мамандардың мәліметінше, қаскөйлер танымал банктер мен инвестициялық компаниялардың ресми ресурстарына ұқсайтын сайттар жасап, олардың сілтемелерін әлеуметтік желілер арқылы таратады.
Алаяқтар пайдаланушыларға қысқа мерзім ішінде жоғары немесе кепілдендірілген табыс табуды ұсынады. Сенімге кіру үшін жалған пікірлер мен жасанды интеллект көмегімен жасалған танымал адамдардың видеоларын пайдалануы мүмкін.
Олардың мақсаты – азаматтардың ақшасы мен құпия деректерін иемдену.
Мамандар мынадай белгілерге назар аударуға кеңес береді:
- жоғары табысқа кепілдік беру;
- ақшаны тез арада аударуға асықтыру;
- сілтеменің бөгде сайтқа бағыттауы;
- қосымшаны App Store немесе Google Play-ден тыс жерден жүктеуді ұсыну;
- банк картасының деректерін, құпиясөздерді немесе SMS арқылы келген кодтарды сұрау.
"Инвестиция салмас бұрын Агенттіктің сайтынан компания лицензиясының бар-жоғын тексеріп, оның ресми ресурсын өзіңіз іздеп табыңыз. Платформаның сенімділігіне күмән туындаса, ақша аудармаңыз және құпия деректеріңізді бермеңіз", – деп ескертті ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің баспасөз қызметі.
2026 жылғы 18 қыркүйекте Қарағанды облысында CVK қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырған С. Ш. Қайырбаев мүлкі тәркіленіп, екі жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесілген еді.
Жобаға қатысушыларға құны 120 доллардан 49 мың долларға дейінгі виртуалды дүкендерді сатып алу үшін USDT криптовалютасымен ақша салу ұсынылған. Оның орнына күн сайын табыс тауып, жаңа салымшыларды тартқаны үшін қосымша сыйақы алатыны айтылған.