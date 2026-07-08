#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Алаяқтардың айласы тоқтар емес: қазақстандықтарға маңызды ескерту жасалды

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 10:57 Фото: freepik
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2026 жылғы 8 шілдеде алаяқтардың қазақстандықтардың ақшасын иемдену үшін психологиялық қысым көрсету тәсілдері мен заманауи технологияларды әлі де кеңінен қолданып жүргенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, алаяқтар өзін түрлі ұйымдардың қызметкері ретінде таныстырып, жалған сайттар мен аккаунттар ашады, сондай-ақ фишингтік хабарламалар таратады.

Алаяқтық кейде қарапайым сатылым туралы хабарландырудан басталады. Адам тауарға қызығып, алдын ала ақша аударады, бірақ нәтижесінде ақшасынан айырылып қалады.

Сондай-ақ алаяқтар өзін банк немесе полиция қызметкері ретінде таныстырып, қоңырау шалады. Олар жағдайдың шұғыл екенін айтып, қауіп бар екеніне сендіріп, адамды асығыс шешім қабылдауға итермелейді.

Бұдан бөлек, жалған инвестициялық жобалар арқылы оңай табыс табуды ұсынып, ақша салуға немесе банк қосымшасына қол жеткізуге көндіреді.

Фишинг те кеңінен қолданылады. Қылмыскерлер ресми сайттарға ұқсас жалған сайттар мен хаттар жасайды. Пайдаланушы сілтемеге өтіп, жеке мәліметтерін енгізгеннен кейін оның банк шотына қолжетімділік алаяқтардың қолына өтеді.

Кей жағдайда алаяқтар мессенджерлер арқылы таныстарыңыздың атынан хабарлама жіберіп, қарыз сұрайды, ұтысқа қатысуға немесе сауалнама толтыруға шақырады. Осыдан кейін жәбірленушінің шотынан ақша шешіліп кетуі мүмкін.

ҚНРДА азаматтарды жеке деректер мен қаржыны қорғау үшін цифрлық гигиена қағидаларын сақтауға шақырды.

Өзіңізді қалай қорғауға болады:

  • SMS арқылы келетін кодтарды, PIN-кодты, банк картасының CVV-кодын және өзге де құпия деректерді ешкімге айтпаңыз.
  • Логин мен құпиясөзді енгізер алдында сайттың мекенжайын мұқият тексеріңіз.
  • Күмәнді хабарламалардағы сілтемелерге өтпеңіз.
  • Қосымшаларды тек ресми дүкендерден жүктеңіз.
  • Қоңырау шалушы өзін банк немесе полиция қызметкері деп таныстырса да, қысыммен ақша аудармаңыз.
  • Барлық қаржылық операциялар бойынша SMS-хабарламаларды қосып, кредиттік тарихыңызды тұрақты тексеріп отырыңыз.

Егер алаяқтардың құрбаны болсаңыз:

Егер ақша аударып қойған немесе жеке деректеріңізді берген болсаңыз, дереу банкке және полицияға хабарласыңыз. Неғұрлым тез әрекет етсеңіз, қаражатты қайтару және қылмыскерлерді тоқтату мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы
10:25, 30 маусым 2026
Қазақстандықтарға несие алаяқтығынан қорғану үшін маңызды қызметті дереу іске қосуды ұсынды
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
20:09, 13 наурыз 2026
Жасанды бет-бейне мен дауыс: қазақстандықтарға жаңа қауіп туралы ескертілді
Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака
13:43, 29 шілде 2025
Қазақстандықтарға жаңа алаяқтық схемалар жөнінде ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джокович сфотографировался с Нурланулы
12:46, Бүгін
"Когда твой спарринг-партнёр GOAT": Нурланулы потренировался с Джоковичем на "Уимблдоне"
Шавкат Рахмонов
12:33, Бүгін
Появилось видео упорной работы Шавката Рахмонова над травмированным коленом
Александр Кудрявцев
12:31, Бүгін
Тренер сборной Казахстана Кудрявцев может возобновить игровую карьеру
&quot;Елимай&quot; готовится к подписанию колумбийского форварда из чемпионата Словении Мурильо
12:14, Бүгін
"Елимай" готовится к подписанию колумбийского форварда из чемпионата Словении Мурильо
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: