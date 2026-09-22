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Қоғам

Екі күннің орнына 13 күн: Қазақстанда жұмыссыз мәртебесін беру тәртібі өзгереді

Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, трудоустройство, работодатель, работодатели, работник, работники, сотрудник, сотрудники, профессия, профессии, работа, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 15:13 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда азаматтарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу тәсілдері жетілдіріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 22 қыркүйекте ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді.

"1 қазаннан бастап жұмыссыз мәртебесін бергенге дейін лайықты жұмыс іздеу мерзімі екі күннен 13 күнге дейін ұзартылады. Осы уақыт ішінде мансап орталығының мамандары азаматтың жұмыс тәжірибесін, білімі мен дағдыларын жан-жақты зерделеп, оған шынымен лайықты бос жұмыс орындарын ұсына алады. Қажет болған жағдайда жұмыс берушілермен де байланысады", – делінген министрлік хабарламасында.

Ведомство лайықты жұмыс 13 күн аяқталғанға дейін табылса, белгіленген мерзімнің аяқталуын күтудің қажеті жоқ екенін түсіндірді.

Бос жұмыс орындарын ұсынумен қатар, азаматтарға кәсіби оқыту, субсидияланатын жұмыс орны және басқа да қолдау шаралары ұсынылуы мүмкін.

Ол үшін алдымен жұмыс іздеуші ретінде тіркелу қажет. Мұны мансап орталығында, eGov порталы немесе Enbek.kz электрондық еңбек биржасы арқылы жасауға болады.

Жаңа мансаптық бағыттың қалай жүзеге асырылатыны және нені білу қажет екені туралы толық ақпаратты видеодан көруге болады.

Бұған дейін, 2026 жылғы 9 қыркүйекте Еңбек министрлігі Қазақстанның еңбек нарығындағы жағдайға баға берген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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