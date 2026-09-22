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Қоғам

Полиция қызметкерлерінің зейнетақы жүйесі өзгере ме

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 16:34 Фото: polisia.kz
Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха 2026 жылғы 22 қыркүйекте Үкіметтегі брифингте ішкі істер органдары қызметкерлерінің зейнетақымен қамсыздандыру жүйесіне енгізілуі мүмкін өзгерістерге қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұған дейін ішкі істер органдары қызметкерлерінің зейнетақысы енді индекстелмейді деген ақпарат тараған еді.


"Еңбек министрлігі зейнетақы реформасына енгізілуі мүмкін өзгерістерді пысықтады. Соның ішінде ішкі істер органдары қызметкерлерінің зейнетақымен қамсыздандырылуына қатысты заңнамалық өзгерістер де қарастырылды. Біз қазіргі зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі барлық қызметкердің көңілінен шығатынын және олардың жағдайын нашарлатуға болмайтынын айтып, өз ұстанымымызды білдірдік", – деді Игорь Лепеха.

Оның айтуынша, осыдан кейін аталған мәселе күн тәртібінен алынып тасталған.

Бұған дейін Ішкі істер министрлігі Қазақстандағы ең қауіпті жолдарды атаған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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