#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.44
514.81
5.33
Қоғам

Ержан Ертаев энергетика вице-министрі болып тағайындалды

Үкімет қаулысымен Ержан Ертаев Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 16:54 Сурет: primeminister.kz
Үкімет қаулысымен Ержан Ертаев Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 22 қыркүйекте Үкіметтің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Ержан Ертаев 1985 жылы Павлодар облысында дүниеге келген. Инновациялық Еуразия университетін, Анхальт қолданбалы ғылымдар университетін бітірген. Еңбек жолын 2009 жылы жеке құрылымда электр механигі болып бастаған.

2009–2013 жылдары — Павлодар облысы Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының Энергетика бөлімінің жетекші маманы, бас маманы.

2013–2014 жылдары — ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті басқармасының бас сарапшысы, басшысы.

2015–2018 жылдары — ҚР Энергетика министрлігінің Ақмола, Қарағанды облыстары бойынша аумақтық департаменттерінің басшысы.

2018–2020 жылдары — ҚР Энергетика министрлігі комитеті төрағасының орынбасары.

2020–2021 жылдары — Павлодар облысы Энергетика және ТКШ басқармасының басшысы.

2021–2022 жылдары — "Самұрық-энерго" басқарма төрағасы аппаратының басшысы.

2022–2023 жылдары — "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" ЖШС бас директоры.

2023–2024 жылдары — ҚР Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті төрағасының орынбасары.

2024 жылғы шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР Энергетика министрлігі Мемлекеттік энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің төрағасы қызметін атқарды.

Бұған дейін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Ерлан Ақкенженов Қазақстанның энергетика министрі қызметіне қайта тағайындалғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие
17:11, Бүгін
Астанада ер адам массаж жасайтын қызды аяусыз зорлады
Ерлан Ақбаров ҚР энергетика вице-министрі болып тағайындалды
18:58, 11 қараша 2025
Ерлан Ақбаров ҚР энергетика вице-министрі болып тағайындалды
Ержан Еркінбаев, ҚР Туризм және спорт вице-министрі, кадрлық тағайындау
19:35, 06 қараша 2023
Ержан Еркінбаев ҚР Туризм және спорт вице-министрі болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Галым Нурумов
18:36, Бүгін
Казахстанский рапирист Галым Нурумов оценил своё выступление на Азиаде-2026
Бахтиёр Зайнутдинов
18:10, Бүгін
Президент "Ордабасы" Кызайбаев подтвердил интерес к Бахтиёру Зайнутдинову
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
17:55, Бүгін
Казахстанский киберспортсмен Сутемгенов завершил своё выступление на Азиаде в Японии
Логотип Азиатских игр в Нагое
17:47, Бүгін
Ещё один нокаут: Казахстанец Абдулрашид Абдуллаев вышел в полуфинал Азиатских игр-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: