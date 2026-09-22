Астанада ер адам массаж жасайтын қызды аяусыз зорлады
Оқиға туралы қазақстандық құқық қорғаушы Ләззат Рақышева айтып берді. Оған жәбірленуші 2026 жылғы 21 қыркүйек кешкісін заңгерлік көмек сұрап жүгінген. Оқиға 4 шілдеде болған. Істің созбалаңға салынуына байланысты қыз құқық қорғау ұйымына жүгінуге шешім қабылдаған.
Рақышеваның Threads желісіндегі жазбасында айтылғандай, жәбірленуші Астанадағы сұлулық салонынан кабинет жалға алған. Ол медициналық оқу орнын тәмамдап, кейін массаж бойынша қосымша білім алған және заңды түрде емдік массаж қызметін көрсеткен.
Жұмысын бастағанына шамамен екі апта болғанда, оған бір ер адам емдік массажға келген. Кейін ол қыздан өзіне боди-массаж жасайтын маман тауып беруін сұраған.
"Мен оған ондай таныстарым жоқ екенін және интимдік қызмет көрсетпейтінімді айттым. Осыдан кейін ол кетіп қалды. Оның сөздерінен кейін бұл адамды WhatsApp-та бұғаттап тастадым. Бір айдан соң сағат 08:30-да бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. Ер адам өзіне емдік массаж қажет екенін айтты. Мен одан WhatsApp-қа жазуын сұрадым. Ол жаза алмайтынын айтты. Сол кезде мен өзім осы нөмірге WhatsApp арқылы жазып, бұрын бұл адамды бұғаттағанымды көрдім. Алайда хат алмасу өшірілгендіктен, не себепті бұғаттағанымды есіме түсіре алмадым. Мен өзім оған: "Сіз бізде интимдік қызмет көрсетілмейтінін білесіз ғой", – деп жазып, мұны 3-4 рет ескерттім. Ол келісіп, білетінін айтты. Сағат 10:00-де ол атаған мекенжайға барып, үйге шақыртылған массаж қызметін көрсетуге кірістім. Бөлме қараңғы болды, ер адам диванда жатты. Мен келгеннен кейін ғана оның бұған дейін маған келген сол адам екенін түсіндім", – деді қыз.
Массаж кезінде ер адам одан беліне отыруды талап еткен. Массажист бас тартып, кеткісі келген. Сол кезде ер адам оның шашынан ұстап, басын диванның қатты бұрышына ұра бастаған. Кейін оны зорлаған.
"Ол орнынан тұра салысымен, мен бірден есікке қарай жүгірдім. Қолдарым май болғандықтан, есіктің тұтқасын бірден екінші рет бұрай алмадым. Оның соңымнан пышақ ұстап жүгіріп келе жатқанын байқадым. Сол кезде терезеге қарай жүгірдім. Терезені ашып, секіргелі жатқанымда, ол бір аяғымнан ұстап алды. Бұл шамамен сағат 11:00 болатын. Бар күшіммен айқайлап, көмекке шақырдым, шамамен 7-8 рет айқайладым. Сол кезде мені арғы жақтағы аулада жүрген адамдар көрді", – делінген жәбірленушінің әңгімесінде.
Алайда шабуыл жасаған ер адам оның қашып кетуіне мүмкіндік бермеген. Ол қызды шашынан ұстап, басқа бөлмеге сүйреп апарып, жол бойы пышақтың сабымен ұрған. Әрі қарай зорлық пен сексуалдық сипаттағы күш қолдану жалғасқан.
Бұл уақытта алаңдаған көршілер есікті қаға бастаған. Полиция шақырылған.
"Ол жерден шығу үшін мен оған ешкімге ештеңе айтпайтынымды уәде еттім. Осыдан кейін ол шамамен 10 минут отырып, не істеу керегін ойлады. Полицияның кетіп бара жатқанын көріп, телефонымды ғана қайтарып берді де: "Подъезде күт. Егер қашсаң, сені тауып алып, өлтіремін", – деді. Мен пәтерден жүгіріп шықтым. Мені бұған дейін көрген адамдарды көргенде, көмек сұрай бастадым. Екі жігіт полиция шақыруға жүгіріп кетті", – деді жәбірленуші.
Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері күдіктіні ұстаған.
Құқық қорғаушылар күдіктінің мәртебесіне қатысты сұрақ туындағанын айтты.
"Ол ұсталып, полицияға жеткізілді, алайда кейін босатылған. Арада шамамен үш ай өтсе де, ол әлі күнге дейін қорғауға құқығы бар куәгер мәртебесінде", – деді Ләззат Рақышева.
Астана қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаға қатысты түсінік берді:
"Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр".