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Қоғам

Астанада бейнебақылау камерасы халықаралық іздеудегі адамды "ұстап берді"

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 17:33 Фото: Zakon.kz
Астанада бейнемониторинг жүйесі арқылы халықаралық іздеуде жүрген 24 жастағы ер адам ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанада полиция қызметінде цифрлық технологиялар белсенді қолданылып келеді. Соның бірі – тұлғаны тану функциясы бар бейнемониторинг жүйесі.

Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, жүйе іздеуде жүрген және хабар-ошарсыз кеткен адамдарды жедел анықтауға, көші-қон заңнамасын бұзған азаматтарды, сондай-ақ профилактикалық есепте тұрған адамдарды анықтауға мүмкіндік береді.

"Бейнежүйе камераға түскен адамның кескінін ақпараттық базалардағы мәліметтермен автоматты түрде салыстырады. Іздеу тек фотосурет бойынша емес, адамның сыртқы белгілері – жынысы, жасы, сақалының болуы, көзілдірік, бетперде немесе бас киім тағуы сияқты ерекшеліктер арқылы да жүргізіледі", – делінген хабарламада.

Сонымен қатар жүйе танылған адамның бейнебақылау камералары арқылы жүріп өткен бағытын бақылауға мүмкіндік береді.

Цифрлық технологияның тиімділігі нақты оқиғалардың бірінде байқалды. Бейнемониторинг барысында жүйе ұрлық жасады деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген 24 жастағы ер адамды анықтаған.

Полиция қызметкерлері ақпаратты тексеріп, нәтижесінде күдіктіні ұстады.

Астана қаласының полиция департаменті заманауи бейнемониторинг жүйелерін енгізу қоғамдық қауіпсіздікті нығайтуға, іздеуде жүрген адамдарды уақытылы анықтауға және полиция жұмысының тиімділігін арттыруға бағытталғанын атап өтті.

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Айдос Қали
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