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Қоғам

Қостанайда жаяу жүргіншіні қағып өлтірген тиегіш жүргізушісі сотталды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 19:46 Фото: pixabay
Қостанайда адам өліміне әкеп соққан жол-көлік оқиғасын жасаған арнайы техника жүргізушісіне қатысты сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алау" басылымының жазуынша, жол-көлік оқиғасы 2026 жылғы 27 сәуірде болған. 36 жастағы Юрий Голованов фронтальды тиегішпен жолдың жүріс бөлігінің шетін тегістеп жатқан.

Айыптау нұсқасына сәйкес, жүргізуші артқа қозғалған кезде маневрдің қауіпсіз екеніне көз жеткізбей, 82 жастағы Рим Хасановты қағып кеткен. Алған жарақаттарынан жаяу жүргінші оқиға орнында қаза тапқан.

"Оқиғадан кейін жүргізуші жедел жәрдем мен полиция шақырған, ал тергеу барысында болған жағдайдың мән-жайын анықтауға көмектескен. Адамның абайсызда өліміне әкеп соққан жол қозғалысы ережелерін бұзғанын толық мойындады", – делінген іс материалдарында.

Сот сотталушының өкінгенін және оның асырауында кәмелетке толмаған балалары бар екенін жазаны жеңілдететін мән-жай ретінде ескерді. Ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ. Жәбірленуші тарап мемлекеттік айыптаушы ұсынған жазамен келісті.

Юрий Головановқа қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемесінде екі жарым жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

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Айдос Қали
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