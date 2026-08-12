#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
465.19
536.55
5.61
Құқық

"Басынан атқан". Қостанайда қызғаныштан ажырасып кеткен әйелін өлтірген ер адам сотталды

Мылтық, Қостанай, ер адам, бұрынғы әйелі, ажырасу, қызғаныш, өлтіру, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 21:23 Сурет: pixabay
Қостанайда қызғаныштан көзі қарауытқан ер адам аңшылық мылтықпен ажырасып кеткен әйеліне екі рет оқ атқан. Осылайша бұрынғы жұбайын жаһанамға жіберген ер адам полицияға өз еркімен берілген. Бүгін оған қатысты сот үкімі шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 2026 жылғы наурызда бұрынғы жұбайын қызғаныш негізінде өлтіру мақсатында барған С. аңшылық карабиннен бұрынғы жұбайы С-ның басы мен кеуде тұсына көздеп екі рет оқ атқанын, алған жарақаттарының салдарынан жәбірленуші оқиға орнында көз жұмғанын, одан кейін сотталушы оқиға орнынан кетіп қалып, өз еркімен полиция органдарына барып, кінәсін мойындап арыз жазғанын анықтады.

Прокурор сотталушыға 14 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады. Жәбірленуші тарап соттан ең жоғары жаза тағайындауды сұрады. Сот отырысында сотталушы өз кінәсін мойындады.

"Қылмыстық жауапкершілік пен жазаны жеңілдететін мән-жағдайларға сот кінәсін мойындауды және және шын жүректен өкініш білдіргенін таныды. Сот қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайларды анықтаған жоқ. Жасалған қылмыстық құқық бұзушылық аса ауыр қылмыстар санатына жатады. Сот талқылауының қорытындысы бойынша сотталушы С. сот кінәлі деп танып, оған орташа қауіпсіздік қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде жазасын өтей отырып, 12 жыл бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды", делінген сот хабарламасында.

Сот жазаның мөлшері мен мерзімін ҚК-нің 55-бабының 2-бөлігінің талаптарын ескере отырып тағайындады, өйткені жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар болмаған кезде, жазаның негізгі түрінің мерзімі немесе мөлшері ҚК-нің тиісті бабында көзделген ең жоғары мерзімнің немесе мөлшердің бестен төртінен аспайды.

Сот азаматтық талапты ішінара қанағаттандырды, жәбірленушілердің пайдасына моральдық зиянды өтеу өндірілді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Павлодар облысында әйел адам сауда үйінің шатырынан секірмек болғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шымкентте қызғаныштан әйелін буындырып өлтірген ер адам сотталды
20:42, 12 желтоқсан 2024
Шымкентте қызғаныштан әйелін буындырып өлтірген ер адам сотталды
Пышақтау, өлтіру, Ақтөбе облысы, Мартук ауылы, әйелін қызғану
22:46, 09 қыркүйек 2024
Ақтөбе облысында қызғаныштан әйелін пышақтап өлтірген ер адам 11 жылға сотталды
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
10:45, 20 наурыз 2026
Қостанайлық бұрынғы әйелін атып өлтірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:34, 12 тамыз 2026
Андрей Буяльский забил и отдал голевую передачу в товарищеском матче "Полонии Бытом"
Фото: ФК &quot;Партизан&quot;
23:04, 12 тамыз 2026
Защитник "Партизана" Роганович выступил с заявлением об ответном матче с "Тобылом"
Фото: UFC
22:36, 12 тамыз 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал самый тяжёлый бой в карьере
Фото: WTA
22:02, 12 тамыз 2026
Елена Рыбакина рассказала, чего ждёт от встречи с Гауфф в Торонто
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: