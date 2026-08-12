Павлодар облысында әйел адам сауда үйінің шатырынан секірмек болды
Сурет: Zakon.kz
Павлодар облысы Ақсу қаласында сауда үйінің шатырының үстінде әйел адамның тұрғаны туралы 112 қызметінің пультіне хабарлама келіп түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 12 тамызда ҚР ТЖМ-ның баспасөз қызметі хабарлады:
"Куәгерлердің айтуынша, әйел биіктен секірмек болған. Оқиға орнына ТЖМ құтқарушылары жедел жетті. Қажетті қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ете отырып, құтқарушылар әйелді құтқару жұмыстарына кірісті. Үш иінді баспалдақтың көмегімен құтқарушылар әйелге жетіп, оны шатырдан қауіпсіз жерге түсірді. Әйел полиция қызметкерлері мен жедел медициналық жәрдем бригадасына одан әрі тексеру және қажетті медициналық көмек көрсету үшін тапсырылды".
Бұған дейін Астанада футболдан жаттығу кезінде қақпа баланың үстіне құлап кеткенін жазғанбыз.
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