#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Оқиғалар

Оралда суға батып кете жаздаған ер адам айыппұл арқалады

Суға бату, Орал, Жайық, ер адам, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2026 09:20 Сурет: pixabay
Орал қаласының "Металлист" ауданында адамның суға батып жатқаны туралы 112 пультіне хабарлама келіп түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 8 тамызда ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады:

"Құтқарушылар оқиға орнына жедел жетіп, 1991 жылы туған ер адамды судан алып шықты. Оны жағаға аман-есен шығарды. Оған медициналық көмек қажет болған жоқ".

Сондай-ақ ер адамның арнайы жабдықталмаған, "Шомылуға тыйым салынған" белгісі орнатылған жерде суға түскені анықталды.

"Осыған байланысты оған қатысты әкімшілік хаттама толтырылды", делінген хабарламада.

Бұған дейін Астанада көпқабатты үйдің ауласындағы шалшық суға шомылған екі тұрғын қамауға алынғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ұсталды, Шымкент, әлеуметтік желі, тікелей эфир, былапыт сөз
15:22, Бүгін
Тікелей эфирдегі былапат: Шымкентте ер адам 10 тәулікке қамауға алынды
Тонущий человек в воде, утопающий, тонуть, утонуть, потонуть, затонуть, утонувший
09:04, 03 тамыз 2026
Алакөлде ер адам суға батып кете жаздады
Жайық өзенінде ер адам суға батып кете жаздады
22:16, 09 тамыз 2025
Жайық өзенінде ер адам суға батып кете жаздады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Бүгін
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Бүгін
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Бүгін
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Бүгін
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: