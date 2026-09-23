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Қоғам

Бір жарым айда 39 адам алданған: Бас прокуратура банк картасын ұстаушыларға ескерту жасады

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
Бас прокуратура 2026 жылғы 23 қыркүйекте алаяқтықтың кең тараған тәсілі туралы ескертті. Қаскөйлер өздерін Ұлттық банк қызметкерлері ретінде таныстырып, ақшаны алаяқтардан қорғаймыз деген сылтаумен азаматтардың қаражатын иемденіп жүр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қадағалау органының мәліметінше, соңғы бір жарым айдың өзінде ел бойынша осындай 39 дерек тіркелген.

Мәселен, 17 қыркүйекте Ұлытау облысының полиция департаменті Жезқазған тұрғынының ақшасын ұрлау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады.

"Қаскөйлер өздерін Ұлттық банк қызметкерлері ретінде таныстырып, ер адамға алаяқтар оның жеке деректерін қолға түсіргенін және шоттарындағы ақшаны ұрламақ болып жатқанын айтқан. Оларға сенген азамат нұсқаулары бойынша депозиттеріндегі барлық ақшасын шешіп алып, "қауіпсіз жерге сақтау" үшін үшінші тұлғаларға аударған. Келтірілген шығын – 9 млн теңге", – деп хабарлады Бас прокуратура.

Ведомство қазақстандықтарды сақ болуға шақырды.

"Ұлттық банк пен басқа да мемлекеттік органдардың қызметкерлері телефон арқылы несие рәсімдеуді, мүлікті сатуды немесе ақшаны алаяқтардан қорғау үшін үшінші тұлғаларға аударуды талап етпейді. Бөгде адамдарға SMS-кодтарды, құпиясөздерді, банк картасының деректерін және ақшаңызға қол жеткізуге мүмкіндік беретін өзге де мәліметтерді айтпаңыздар", – деп ескертті Бас прокуратура.

Бұған дейін Павлодар тұрғыны өзін энергиямен жабдықтаушы ұйымның қызметкері ретінде таныстырған адамның қоңырауынан кейін ақшасын жарманың арасына жасырып, Алматыға сәлемдемемен жібергені хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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