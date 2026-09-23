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Қоғам

Қазақстан халықаралық банктен 6 млрд долларға жуық қаржы тартуды жоспарлап отыр

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 12:51 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 23 қыркүйекте Құрылтай депутаттары Қазақстан үкіметі мен Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкі арасындағы әріптестік туралы заң жобасын екі оқылымда мақұлдады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Заң жобасының қорытындысында келісімнің мақсаты мемлекеттік кепілдік аясындағы жобаларды тиімді әрі жедел іске асыру екені айтылған.

"Рамалық келісім ратификацияланғаннан кейінгі алғашқы бес жылда ел экономикасына жеңілдетілген шарттармен шамамен 6 млрд доллар көлемінде ұзақ мерзімді қаржы тартуға мүмкіндік береді. Бұл жобаларды қаржыландыру құралдарын кеңейтуге, мемлекет шығыстарын басым жобаларға қайта бөлу арқылы бюджетке түсетін жүктемені азайтуға және жобаларды іске асыру рәсімдерін оңтайландыруға жол ашады. Жақын арада бірқатар инфрақұрылымдық жобаны қаржыландыру жұмысы басталады. Атап айтқанда, Жезқазған – Қарағанды, Ақтөбе – Қарабұтақ – Ұлғайсын, Атырау – Доссор автомобиль жолдары мен Мойынты – Қызылжар темір жолын қайта жаңарту көзделіп отыр", – деді Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин.

Келісімнің міндеттері – инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыру құралдарын кеңейту, мемлекеттік шығыстарды неғұрлым шұғыл жобаларға қайта бөлу арқылы бюджетке түсетін жүктемені азайту, қаржыландырудың басым бағыттарын айқындау және жобаларды іске асыру рәсімдерін оңтайландыру.

Келісім өзара іс-қимыл рәсімдерін жеңілдетіп, бірлескен бастамаларды іске асыру тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Сондай-ақ Қазақстанға көлік, энергетика, цифрлық байланыс және экономиканың басқа да салаларындағы жобаларды қаржыландыру үшін инвестиция тартуға мүмкіндік береді.

Бұған дейін Қазақстанның Халықаралық қайта құру және даму банкі мен Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкінен 460 млрд теңгеден астам қарыз алатыны туралы жазған едік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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