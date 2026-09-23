Алматыда төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді
Ресми ақпаратқа сәйкес, 2026 жылғы 23 қыркүйектен бастап №53, №109 және №115 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы өзгерді. Бұған Рысқұлов даңғылынан Орталық көшесіне кіреберістің жабылуы себеп болды.
№53 бағыттағы автобус Айналмалы көшесімен жүріп, Орталық көшесіне шығады.
Сонымен қатар №119 автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді. Бұл Төле би көшесінің жекелеген учаскелерінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жолдың жабылуына байланысты. Автобус қозғалысы Гоголь көшесімен жүзеге асырылады.
Еске сала кетейік, 2026 жылғы 18 қыркүйекте Алматыда №17, №46, №93 және №123 автобустарының қозғалыс сызбасы уақытшаөзгеретіні хабарланған болатын.
Бұл өзгерістер Қала күніне арналған мерекелік іс-шаралардың өткізілуіне және №148 мектеп-гимназиясы маңындағы Омаров көшесінде көлік қозғалысының шектелуіне байланысты болған.