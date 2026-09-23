#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
447.85
513.46
5.31
Қоғам

Алматыда төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 14:53 Фото: Zakon.kz
Алматыда бүгіннен бастап төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасына өзгеріс енгізілді. Бұл туралы қалалық көлік холдингі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Ресми ақпаратқа сәйкес, 2026 жылғы 23 қыркүйектен бастап №53, №109 және №115 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы өзгерді. Бұған Рысқұлов даңғылынан Орталық көшесіне кіреберістің жабылуы себеп болды.

№53 бағыттағы автобус Айналмалы көшесімен жүріп, Орталық көшесіне шығады.

Алматыда төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 14:53

Сурет: Telegram/THA_Info

Сонымен қатар №119 автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді. Бұл Төле би көшесінің жекелеген учаскелерінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жолдың жабылуына байланысты. Автобус қозғалысы Гоголь көшесімен жүзеге асырылады.

Еске сала кетейік, 2026 жылғы 18 қыркүйекте Алматыда №17, №46, №93 және №123 автобустарының қозғалыс сызбасы уақытшаөзгеретіні хабарланған болатын.

Бұл өзгерістер Қала күніне арналған мерекелік іс-шаралардың өткізілуіне және №148 мектеп-гимназиясы маңындағы Омаров көшесінде көлік қозғалысының шектелуіне байланысты болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
– Бұл – конституциялық мәртебесі бар, беделді лауазым. Сондықтан бұл лауазымға елге белгілі, халық пен биліктің арасында дәнекер болатын азамат келуге тиіс деп санаймын. Осының бәрін ескере отырып, мен Ерлан Жақанұлы Қошановтың кандидатурасын ұсынамын. Бұл азаматты бәріңіз жақсы білесіздер, жауапкершілігі жоғары, білікті, тәжірибесі мол тұлға. Ол мемлекеттік қызмет жүйесінде ұзақ жыл еңбек етті, бұл жұмысты абыроймен атқарды. Мәжіліс Төрағасы ретінде ауқымды реформаларды іске асыруға белсене атсалысты. Енді Халық Кеңесі Төрағасы ретінде табысты жұмыс істеп, қоғамдық келісімді нығайтуға мол үлес қосатынына күмәнім жоқ. Сондықтан Ерлан Жақанұлы Қошановтың кандидатурасына мұқият назар аударып, қолдайсыздар деп сенемін, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сонымен қатар Президент консультативтік мекемеге кәсіби білігі жоғары мамандар, абырой-беделі зор, нағыз отаншыл азаматтар мүше болғанын айтты. – Олардың қатарында жұртшылыққа белгілі тәжірибелі тұлғалар, мемлекет және қоғам қайраткерлері, кәсіпкерлер мен көптеген белсенді азаматтар бар. Құрылтайдың алғашқы отырысында айтып өткенімдей, ауқымды реформалардың арқасында мемлекеттік басқару ісіне жаңа, жасампаз, озық ойлы азаматтардың келуіне жол ашылды. Ел мүддесі үшін адал қызмет ету – зор мәртебе әрі қастерлі парыз. Осы орайда, Сіздерге – Халық Кеңесінің әрбір мүшесіне ерекше жауапкершілік жүктеліп отыр. Сіздер ел игілігі үшін табанды еңбек етіп, мемлекеттігімізді нығайтуға зор үлес қосасыздар деп сенемін. Ырысты ынтымағымызды, қоғамдық келісімді күшейту үшін белсенді түрде еңбек етесіздер деп ойлаймын, – деді Мемлекет басшысы. Президент Қазақстан Халық Кеңесінің алдында тұрған міндеттерге ертең алғашқы сессияның негізгі отырысында кеңірек тоқталады. Дауыс беру қорытындысы бойынша Ерлан Қошанов Қазақстан Халық Кеңесінің Төрағасы болып сайланды.
15:30, Бүгін
Қазақстан Халық Кеңесінің алғашқы сессиясы: Қасым-Жомарт Тоқаев не айтты
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
13:19, 06 мамыр 2026
Алматыда төрт маңызды автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
18:58, 22 сәуір 2026
Алматыда төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Саблист Артём Саркисян перед боем
16:20, Бүгін
Саблист Артём Саркисян высказался о своей бронзовой медали на Азиаде в Японии
Баскетболистка сборной Казахстана на Азиаде-2026
16:02, Бүгін
Женская сборная Казахстана по баскетболу 3х3 победила Катар и вышла в плей-офф Азиады
Испанская академия и &quot;Жас Кыран&quot; заключили соглашение
16:00, Бүгін
Испанская академия и "Жас Кыран" заключили соглашение
Ушу-саньда
15:52, Бүгін
Казахстанский боец ушу-саньда Абдуллаев поборется за "золото" на Азиатских играх в Японии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: