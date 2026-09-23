Құрылтайда ірі бизнес мәртебесін анықтау тәртібін қайта қарау ұсынылды
Фото: Zakon.kz
Құрылтай депутаты Дәурен Ахметжаев 2026 жылғы 23 қыркүйекте бизнесті ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатқызу мәселесіне қатысты депутаттық сауал жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол Кәсіпкерлік кодекске сәйкес, орташа жылдық жұмысшылар саны 250 адамнан асатын және орташа жылдық кірісі 3 млн АЕК-тен асатын кәсіпкерлік субъектілері ірі бизнес санатына жатқызылатынын еске салды.
"Яғни кәсіпорында 250-ден астам адам жұмыс істейтін болса, оның кірісі мен активтері ірі бизнес деңгейіне жетпесе де, ол ірі бизнес санатына жатқызылуы мүмкін. Біз мұндай тәсілді негізсіз деп санаймыз. Жұмысшылар саны бизнестің нақты экономикалық ауқымын әрдайым көрсете бермейді. Мысалы, еңбек көп қажет ететін салаларда жұмысшылар саны жоғары болуы мүмкін, ал кәсіпорынның кірісі мен активтері салыстырмалы түрде аз болады. Ал капиталды көп қажет ететін өндірісте, керісінше, жұмысшылар саны аз болғанымен, өндіріс көлемі жоғары, ал бюджетке төленетін салық көлемі айтарлықтай болуы мүмкін", – деді Ахметжаев.
Оның айтуынша, жаңа жұмыс орындарын құру бизнеске қосымша талаптар белгілеуге негіз болмауы керек. Депутат бұған дейін орта бизнес субъектілері үшін жоғарғы шекті 3 млн-нан 6 млн АЕК-ке дейін арттыру ұсынылғанын атап өтті.
"Бүгін ірі бизнесті анықтау тәртібін қайта қарауды ұсынамыз. Бизнестің ауқымы жұмысшылар санына емес, оның нақты экономикалық көрсеткіштеріне қарай анықталуы керек. Осыған байланысты жұмысшылар санын жеке критерий ретінде алып тастап, негізгі көрсеткіштер ретінде жиынтық жылдық кіріс пен активтердің құнын ескеруді ұсынамыз. Бұл талаптарды жеңілдету немесе салықтық жүктемені азайту дегенді білдірмейді. Мақсат – кәсіпорынның нақты ауқымын дұрыс анықтап, оның өсуіне және жаңа жұмыс орындарын құруына кедергі келтірмеу", – деп қосты депутат.
Бұған дейін депутат Кенжебай Адамбек түнгі көлік жарыстарына бақылауды күшейтуді ұсынған.
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